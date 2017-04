Änderungen durch das neue Pflegegesetz

Das neue Pflegegesetz von Januar 2017 teilt die Pflegebedürftigkeit nicht mehr in Pflegestufen sondern in Pflegegrade ein. Kriterium für die neue Einteilung ist der Grad der Selbständigkeit der Hilfebedürftigen. Durch die neuen Regelungen haben sich auch die Leistungen für die vollstationäre Pflege geändert Die Pflegeversicherung stellt Leistungen für die vollstationäre Pflege erst ab Pflegegrad 2 mit 770 Euro zur Verfügung. Im Pflegegrad 1 kann hierfür lediglich ein Betrag in Höhe von 125 Euro eingesetzt werden. Letztlich können diese Änderungen auch dazu führen, dass sich die Berechnungsgrundlage für den Elternunterhalt ändert.

Schonvermögen

Vor Jahren schon hat der BGH entschieden, dass die Kinder keine spürbare und dauerhafte Senkung ihrer Lebensverhältnisse hinnehmen müssen. Das heißt konkret: sie können bis zu 1.800 € (Sockelbetrag, Jan. 2017, Oberlandesgericht Köln) ihres Nettoeinkommens behalten, bevor sie für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen müssen. Nettoeinkommen heißt in diesem Fall nicht nur das verfügbare Einkommen nach Abzug von Sozialabgaben und Steuern; gemindert wird es auch durch Ratenzahlungen, sofern der Kredit vor der Pflegebedürftigkeit der Eltern aufgenommen worden ist, aber auch durch Fahrtkosten oder Versicherungen, und vor allem durch die Unterhaltspflichten gegenüber den eigenen Kindern.

Eigene Unterhaltsverpflichtungen

Für die Kinder der unterhaltspflichtigen Kinder gibt es keinen Pauschalbetrag. Der Freibetrag richtet sich unter anderem nach dem Aufwand, zum Beispiel den Betreuungskosten. "Man wird im Regelfall nicht selbst verarmen", sagt dazu ein namhafter Familienrechtsanwalt.

Streitpunkt Wohneigentum

Aber nicht nur das Einkommen, sondern auch das Vermögen der unterhaltspflichtigen Kinder wird mit herangezogen. Dabei bleibt grundsätzlich selbstgenutztes Wohneigentum bei der Berechnung der Unterhaltspflicht außen vor - vorausgesetzt, es dient der Altersvorsorge. Dann mindern die Raten für Hypothekendarlehen auch das anzurechnende Einkommen. Darüber hinaus, so entschied der BGH erst im vergangenen Jahr, dürfen bis zu 5 Prozent des Einkommens in andere Arten der Altersvorsorge investiert werden.

Streitpunkt Altersvorsorge

Da war ein Elektriker bis vor das höchste Gericht gezogen, weil das Sozialamt von ihm verlangte, seine Eigentumswohnung zu verkaufen, um damit das Pflegeheim seiner Mutter zu finanzieren. Das sah er nicht ein – und die Richter stimmten ihm zu. Die Altersvorsorge der Kinder darf nicht durch Elternunterhalt gefährdet werden.

Vorsicht bei Schenkungen

Wenn die Eltern ihr Haus oder ihre Ersparnisse verschenkt haben, bevor sie pflegebedürftig wurden, kann das Sozialamt die Schenkung zurückfordern - vorausgesetzt, zwischen der Sozialhilfebedürftigkeit und der Schenkung sind noch keine zehn Jahre vergangen. Die Zehnjahresfrist läuft, sobald der Beschenkte im Grundbuch eingetragen ist.

Zerrüttete Verhältnisse

Spannungen in der Familie ändern grundsätzlich nichts an der Unterhaltspflicht – so die bisherige Rechtssprechung. Ausnahme: wenn die Pflegebedürftigkeit durch die Alkoholsucht der Eltern ausgelöst worden ist. Dann sind sie, so die Rechtssprechung, durch "sittliches Verschulden" hilfebedürftig geworden, die Kinder müssen nicht für sie aufkommen.

Viele Bescheide sind fehlerhaft

Die Sozialämter korrigieren nicht automatisch die alten Bescheide, wenn der Freibetrag angehoben wird. Da lohnt es sich, gelegentlich eine Neuberechnung zu verlangen, notfalls auch mit Unterstützung eines Anwalts. Auch, weil die meisten Unterhaltsberechnungen nach Ansicht vieler Experten von vorneherein fehlerhaft sind.

Stand: 28.04.2017, 13:30