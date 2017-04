Alternativen zur Plastiktüte

Polyester

Hier werden Synthetikfäden zu einem Stoff verwebt. Auch für solche Faltshopper braucht man also Erdöl. Vorteil: Weil man sie zusammengefaltet so leicht in die Tasche stecken kann, werden spontane Tütenkäufe unwahrscheinlicher. Das ist dann - ökologisch gesehen - schon oberes Mittelfeld.