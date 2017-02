Richtig parken oder es kann teuer werden

Wer also nur seinen Beifahrer an der falschen Stelle aus- oder einsteigen lässt, muss nicht in jedem Fall mit einer Verwarnung rechnen. Für falsches Halten gibt es aber auch Bußgelder: 10 Euro kostet das Halten an einer unübersichtlichen oder engen Stelle, 15 Euro das Halten in zweiter Reihe und wer unberechtigt in einer Nothaltebucht anhält muss 20 Euro zahlen.