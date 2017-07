Die Outlet Lüge

Für die WDR-Recherche wurden Stichproben in mehreren Outlet Centern und bei verschiedenen Marken eingekauft, unter anderem auch bei der Marke Levi’s – eine Jeans, mit dem Namen „Slimming Skinny“. Gekauft wurde die Jeans im Outlet Center in Ochtrup für 75 € (laut Etikett) statt 105 €. Im regulären Handel konnten die Reporter diese Jeans nicht finden, nur eine vergleichbare zu einem ähnlichen Preis und zwar unter dem Namen „Shaping Skinny“ für 89,95 €. Laut Verkäuferinnen aus dem regulären Levi’s Store gebe es die Jeans nur in Outlet Centern.

Filiale der Edel-Outlet-Kette Saks Off 5th

Auf eine offizielle Anfrage hin bei dem Unternehmen Levi’s, ob die Jeans jemals im regulären Handel verkauft wurde, schreibt uns das Unternehmen: „Die „Slimming“ Modelle, inklusive der "Slimming Skinny“, gehören zu einem neueren Sortiment und kamen erst Anfang 2017 mit einer Preisspanne von 100 EUR bis 110 EUR auf den Markt. Leider wurde sie von den Kunden schlechter angenommen als erhofft, weshalb sie nun vergünstigst in unserem Outlet erhältlich ist." Levis bestreitet, dass diese Jeans fürs Outlet extra produziert wurde, schließt aber nicht aus, vereinzelt auch Waren extra fürs Outlet zu produzieren. Und weiter heißt es, diese Produkte hätten die gleiche Qualität wie die Produkte, die in den eigenen Stores, unabhängigen Kaufhäusern oder online unter levi.com und anderen europäischen Onlinestores verkauft werden.

Wird minderwertige Ware speziell für Outlets produziert?

Der WDR hatte bereits im Herbst 2016 über dieses Thema berichtet. Damals schon hatten Branchen-Insider dem WDR bestätigt, dass in Outlet-Stores nicht nur B-Ware mit kleineren Fehlern, Produktionsüberschuss oder Ware aus der Vorsaison verkauft werde, sondern dass auch minderwertige Ware gezielt für Outlet-Stores produziert werde.

Was steckt wirklich hinter den vermeintlichen Schnäppchen?

Stichprobenartig wurden Kleidungsstücke mehrerer Marken in mehreren Outlet Centern gekauft. Diese Produkte waren nicht als mit Mängeln behaftete B-Ware gekennzeichnet – ein Qualitätsverlust aus diesem Grund sollte damit ausgeschlossen sein. Die gekauften Kleidungsstücke aus dem Outlet-Center ließ der WDR überprüfen: in einem Textillabor und von Experten der Düsseldorfer Akademie für Mode und Design. Zum Vergleich wurden optisch ähnliche Kleidungsstücke aus dem regulären Sortiment der Marken getestet. Deren Preis entsprach ungefähr dem durchgestrichenen Preis auf den Etiketten der Outlet-Waren. Beispiel: Ein reduziertes Outlet-Shirt, das laut Etikett einmal 100 Euro gekostet haben sollte, trat gegen ein ähnlich teures Shirt der gleichen Marke aus dem regulären Handel an.

Das Labor stellte bei fünf von sieben Marken Qualitätsmängel bei den Outlet-Produkten fest. Demnach wurde bei den Outlet-Produkten mitunter deutlich weniger oder schlechterer Stoff eingesetzt als bei den Produkten aus dem regulären Handel. Die Kleidung würde dadurch schneller kaputtgehen. Aber auch in der Verarbeitung haben die Experten in der WDR Stichprobe Qualitätsunterschiede festgestellt.

Die Seitennähte der Levis Jeans aus dem Outlet Center seien im Vergleich zu der Jeans aus dem regulären Handel viel simpler und die Kappnaht, die sog. klassische Jeansnaht, würde fehlen. Im Labor wurde festgestellt, dass der Materialeinsatz bei der Outlet-Jeans geringer sei als bei der Jeans aus dem regulären Handel. Bei der Outlet-Jeans von Levi‘s hat das Labor zudem weniger Flächengewicht, also einen geringeren Materialeinsatz festgestellt und nach den fünf Wäschen (nach DIN EN ISO) schrumpfte die Jeans.