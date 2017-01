Kamera und Waschmaschine für drei Monate

Eine Waschmaschine hat "Otto Now", wie der Mietableger des Handelskonzerns Otto heißt, schon ab 9,99 Euro pro Monat im Angebot. Ein E-Bike gibt's ab 49,99 Euro und eine Spiegelreflexkamera schlägt mit monatlich 19,99 Euro zu Buche. Die Mindestmietdauer beträgt dabei in der Regel drei Monate, Lieferung und Rücksendung sind kostenlos und die Produkte sind gegen Schäden versichert. Ein ähnliches Servicepaket schnürt auch Mediamarkt. Seit einigen Wochen testet das Unternehmen in der Schweiz das Ausleihen von iPhones und will dieses Angebot demnächst auch auf Deutschland ausweiten.