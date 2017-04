Marderschäden am Auto

Kein böser Wille

Grundsätzlich wüten Marder natürlich nicht im Auto, um dem Besitzer zu schaden. Tatsächlich geht es um Revierkämpfe: Wenn sich eines der Tiere im Motorraum eingenistet hat und ein anderes davon Wind bekommt, gibt es Ärger. Die Marder beißen dann oft um sich - und erwischen dabei Kabel und Schläuche. Das passiert laut ADAC am häufigsten im Frühjahr. Etwas öfter betroffen sind zudem Fahrzeuge, die öfter an unterschiedlichen Stellen (und damit in verschiedenen Marder-Revieren) abgestellt werden.

Hohe Schäden

Wie häufig Marderschäden vorkommen, lässt sich nur grob Schätzen. Der ADAC wird bis zu 16.000 Mal pro Jahr gerufen, 2016 rund 12.000 mal. Allerdings waren das nur Fälle, in denen die Autos nach einer Marder-Attacke nicht mehr fahrbereit waren. Es dürfte also weit mehr Fälle geben, bei denen etwa ein Kabelbruch nicht direkt auf einen Marderbiss zurückgeführt wird. Allein die Kfz-Versicherer regulieren jedes Jahr etwa 200.000 Marderschäden. Zuletzt bezifferte der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft den Schaden durch Marder an Autos auf mehr als 60 Millionen Euro.

Teilkasko zahlt - aber nicht alles

Grundsätzlich ist die Teilkasko-Versicherung für Marderschäden zuständig. Für Betroffene ist das vorteilhaft, denn die Selbstbeteiligung ist meist geringer als in der Vollkasko, außerdem gibt es nach dem Schadenfall keine Hochstufung - der Beitrag bleibt also gleich. Trotzdem gibt es große Unterschiede: Bei manchen Verträgen wird nur der direkte Schaden reguliert, nicht aber Folgeschäden. Das kann bedeuten, dass zwar der durchgebissene Kühlwasserschlauch (der nur wenige Euro kostet) bezahlt wird - nicht aber der teure Motorschaden, der in der Folge entstanden ist. Wieder andere Verträge enthalten auch solche Folgeschäden. Hier ist ein Blick in die Versicherungsunterlagen und gegebenenfalls ein Vertragswechsel ratsam.

Vorbeugen ist besser

Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoller, Schäden möglichst zu vermeiden. Wer Marderspuren entdeckt (z.B. Pfotenabdrücke, aber auch erste angebissene Kabel und Schläuche), kann es im ersten Schritt mit einer Motorwäsche versuchen - um Duftmarken der Marder zu verwischen. Das ist allerdings eine Aufgabe für Profis, damit nicht mehr Schäden entstehen, etwa durch Feuchtigkeit in Steuergeräten.

Marder aussperren

Noch besser: Den Motorraum möglichst dicht machen. Entweder mechanisch, was aber schwierig ist. Einige Hersteller bieten beim Neuwagenkauf einen Marderschutz gegen geringen Aufpreis an - verglichen mit möglichen Schäden sicherlich eine lohnende Investition. Oder: Den Motorraum elektronisch sichern - mit einer Art „Weidezaun“. Dabei bekommt der Marder einen (ungefährlichen) Stromstoß, der ihn verjagt. Nachteil: Für Menschen mit Herzschrittmacher können solche Systeme gefährlich sein. Zudem kostet der Einbau teils mehrere hundert Euro.

Wenig wirkungsvoll: Hausmittel

Es gibt viele Tipps gegen Marder - zum Beispiel werden Duftstoffe angeboten, die die Tiere vertreiben sollen. In der Praxis haben sie sich als wenig wirkungsvoll erwiesen. Dasselbe gilt für Hausmittel wie Hundehaare oder WC-Steine: Im besten Fall ist der Duft nur schnell verflogen, im schlechteren Fall müffelt es anschließend im ganzen Auto (und den Marder interessiert es trotzdem nicht). Auch Ultraschall hat sich in Tests häufig nicht bewährt, weil sich die Marder an die hohen und für Menschen nicht hörbaren Töne meist schnell gewöhnen.