Handwerker-Stichprobe: Lackierer

Den Fachmann schon im Vorfeld erkennen

Was also tun, wenn man selbst einen Lackierer finden muss, aber keine Erfahrungswerte hat?

Das Angebot an angeblichen Malern ist groß, aber die wenigsten können es auch: Viele unqualifizierte Handwerker bieten auf einschlägigen Portalen im Internet ihre Dienste an und unterbieten sich gegenseitig preislich.

Hier ist schon mit einer simplen Recherche viel erreicht – wirklich ausgebildete Maler- und Lackiererbetriebe sollten mit einer simplen Namenssuche im Internet zu finden sein. Ist das nicht so, ist Vorsicht geboten – die Chance ist hoch, dass hier am Ende nur jemand inseriert, der allerlei Dienste rund um‘s Haus anbietet (Hausmeisterservices, "Allround-Handwerker" oder ähnliches). Davon am besten die Finger von lassen. Die Chance ist hoch, dass diese es nicht besser können, als Sie oder ein handwerklich halbwegs begnadeter Freund oder Bekannter.

Maler und Lackierer- Meisterbetriebe sind die besten Ansprechpartner

Halten Sie also Ausschau nach Maler und Lackierer- Meisterbetrieben ("Maler und Lackierer" ist auch die offizielle Ausbildungsbezeichnung, die ein Profi verwenden wird), die am besten bereits auf ihrer Homepage auf Referenzen verweisen können.

Schon bei der ersten telefonischen Kontaktaufnahme lässt sich schnell feststellen, wer seinen Job wirklich ernst nimmt.

Im Idealfall wird ein Profi schon selbst möglichst ideal vorbereitet sein wollen. Er wird:

den Kunden bezüglich der Türen ausfragen

eine Vorbesichtigung machen oder wenigstens ein paar Fotos sehen wollen

sich nach möglichen Schäden erkundigen (damit er mit entsprechendem Werkzeug ausgestattet vorbeikommen kann)

Auskunft über den idealen Lack für die jeweilige Tür geben oder selbst Vorschläge machen

Die korrekte Arbeitsweise vor Ort erkennen

Auch vor Ort kann man sich selbst als Laie ein gutes Bild davon machen, ob man es mit einem Profi zu tun hat, der seine Arbeit ernst nimmt – oder jemanden, der nur auf den schnellen Euro aus ist.

Das sieht man bereits an der Arbeitsreihenfolge:

Zuerst sollte die Tür gründlich abgestaubt und gegebenenfalls mit Lösungsmittel gereinigt werden.

Dann muss immer zuerst geschliffen und dann gespachtelt werden (um sich die gespachtelten Stellen nicht selbst beim Schleifen zu zerstören).