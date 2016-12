Geschenke-Check: Gutscheine

Ein Gutschein ist wohl das beliebteste Last-Minute-Geschenk überhaupt. Ob Parfum, Buch, Städtetrip oder Fallschirmsprung – über fast alles bekommt man im Geschäft oder im Internet auch auf den letzten Drücker noch einen Gutschein. Dazu sollte man aber nicht nur die persönlichen Vorlieben des Beschenkten kennen, sondern auch Gültigkeitsdauer und Einlösbarkeit des Gutscheins im Blick haben.

Auf die Gültigkeitsdauer achten

Ist keine kürzere Frist angegeben, gelten Gutscheine grundsätzlich drei Jahre lang, und zwar gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem sie gekauft wurden. Kauft man also etwa Weihnachten 2016 einen unbefristeten Gutschein, dann gilt er bis Ende 2019.

Anders sieht es bei termingebundenen Gutscheinen aus, wie etwa für Konzerte oder Theatervorstellungen: Hier muss man die angegebenen Einlösefristen beachten, sonst verfällt der Gutschein. Auch Gutscheine über Waren oder Dienstleistungen darf der Aussteller befristen. Denn bei der Dienstleistung könnten ja die Preise steigen, und ein Einzelhändler muss seinen Warenbestand kalkulieren können. Eine zu knapp bemessene Frist allerdings ist unwirksam. So wurde etwa einem großen Internethändler gerichtlich untersagt, seine Gutscheine auf nur ein Jahr zu befristen.

Barauszahlung geht nicht

Ein Gutschein ist nur gegen eine Ware oder eine Dienstleistung eintauschbar, bar auszahlen lassen kann man sich ihn nicht. Das gilt auch für einen nicht genutzten Restwert. Wenn Händler also bisweilen den Restwert auszahlen, dann ist das reine Kulanz; einen Anspruch darauf gibt es nicht. Man sollte daher immer genau überlegen, ob der Beschenkte mit einem Gutschein wirklich etwas anfangen kann.

Stückelung ist nicht geregelt

Wer etwa einen Gutschein einer Buchhandlung über 50 Euro geschenkt bekommt, möchte dafür vielleicht zunächst ein Buch einlösen, und erst zu einem späteren Zeitpunkt ein zweites und drittes. Solche 'Teileinlösungen' sind gesetzlich nicht geregelt, in der Regel sind sie dem Händler aber zumutbar. Die Verbraucherzentralen raten deshalb, bei Bedarf auf einer gestückelten Einlösung zu bestehen.

Gutscheine sind übertragbar

Ein Gutschein ist rechtlich gesehen ein so genanntes „kleines Inhaberpapier“. Das heißt: Jeder kann ihn einlösen, selbst wenn er auf eine bestimmte Person ausgestellt ist. Das ist einerseits praktisch, andererseits natürlich mit einem Risiko behaftet. Man sollte Gutscheine also sorgfältig aufbewahren.

Probleme mit der Übertragbarkeit können sich dann ergeben, wenn ein Gutschein an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Einen Gutschein für einen Fallschirmsprung etwa kann nur jemand einlösen, der auch körperlich fit genug dafür ist und damit die Voraussetzungen des Anbieters erfüllt.

Risiko Insolvenz

Geht der Anbieter Pleite, darf ein Gutschein nicht mehr eingelöst werden. Der Besitzer des Gutscheins hat dann zwar eine Forderung, die er beim Insolvenzverwalter anmelden kann. Die kommt aber zusammen mit allen anderen Forderungen in einen Topf, aus dem nach Abschluss des Insolvenzverfahrens alle Gläubiger gleichmäßig befriedigt werden. Da aber meist kaum noch Vermögensmasse vorhanden ist, gehen die Besitzer von Gutscheinen in aller Regel leer aus. Um dieses Risiko zu vermeiden, macht es Sinn, Gutscheine möglichst zeitnah einzulösen.

Bei Filialisten besser nachfragen

In Unternehmen mit mehreren Filialen gelten Gutscheine in der Regel für alle angeschlossenen Geschäfte. Blind darauf verlassen sollte man sich aber nicht. Gerade größere Unternehmensgruppen sind oft in mehrere Einzelunternehmen untergliedert, und die Gültigkeit von Gutscheinen kann entsprechend eingeschränkt sein. Deshalb besser beim Kauf des Gutscheines nachfragen.