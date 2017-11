Ehepaare sollten ihre Steuerklasse überprüfen. Ein Wechsel kann sinnvoll sein, wenn ein Partner im nächsten Jahr Leistungen erhalten wird, die vom Nettoeinkommen abhängen - also Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Krankengeld. Der Partner, der sein monatliches Nettogehalt erhöhen will, nimmt die Klasse III, in der er weniger Steuern zahlt.