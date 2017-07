Geldgeschäfte an der Ecke

Die Anbieter sind durchaus seriös, sagen Verbraucherschützer. Sie haben auch in der Regel eine Zulassung von der Finanzaufsicht. Das einzige Problem ist: Die Anbieter nehmen zum Teil hohe Gebühren für das Geldabheben.

Pro Abbuchung können das fünf Euro und mehr sein. Die Gebühren erheben diese Anbieter aber nicht exklusiv. Sobald Kunden mit der Girokarte an fremden Automaten Geld abheben, die nicht zum Cash-Verbund der eigenen Bank gehören, müssen sie mit Gebühren rechnen.

Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, sowie die Cash Group (Deutsche Bank mit Norisbank und Postbank als Tochterunternehmen, Commerzbank mit Comdirect als Online-Tochter und Hypovereinsbank) haben sich als Cash-Verbund zusammengeschlossen.

Es gibt allerdings mittlerweile auch Kontomodelle, bei denen selbst das Abheben bei der eigenen Bank nicht mehr gebührenfrei ist.

Sobald für das Geldabheben am Automaten Gebühren verlangt werden, muss der Automat das eigentlich vorher anzeigen, damit der Vorgang noch abgebrochen werden kann. Manchmal zeigen die Automaten das auch erst spät an. Wenn sich der Kunde dann vertippt, wird die Gebühr fällig. Bei Automaten von kleineren Anbietern (z. B. auf einer Kirmes) kann es aber auch vorkommen, dass auf diesen Hinweis komplett verzichtet wird.

Wie kann ich denn im Ausland sicher Geld abheben?

Am sichersten ist es, Geld in einem geschlossenen Raum abzuheben, also zum Beispiel in der Bank-Filiale. Informationen über Standorte von Geldautomaten und Kooperationen mit ausländischen Banken, die gebührenfreies Geldabheben ermöglichten, holt man sich am besten schon vor dem Urlaub bei der Hausbank.

Immer in Landeswährung abrechnen lassen!

Wenn man außerhalb der Euro-Zone unterwegs ist, gibt es eine zusätzliche Falle. Wenn der Automat fragt, ob der Betrag in Euro oder Landeswährung abgerechnet werden soll, sollte man immer "Landeswährung" wählen. Sonst bekommt man einen deutlich schlechteren Umrechnungskurs.

Stand: 27.07.2017, 14:00