Hochsaison für Frühbucher

Vergleichen lohnt sich

Hin und wieder ist für dieselbe Reise der reguläre Preis bei einem Anbieter sogar niedriger als der vergünstigte Preis bei einem anderen Veranstalter. Es ist also immer eine gute Idee, Angebote zu vergleichen - und genau zu prüfen, was alles an Leistungen enthalten ist. Sind zum Beispiel der Transfer vom und zum Flughafen oder die Getränke und Speisen im Preis inbegriffen oder nicht - und welche Zusatzkosten fallen an?