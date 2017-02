Die 10er-Karte bei Eurowings

Auch für Nicht-Studenten über 26 gibt es ein Angebot – das allerdings deutlich weniger attraktiv ist: Sie können entweder mit dem City-Pass für 699 Euro zehnmal eine bestimmte Strecke in Deutschland fliegen oder mit dem Business-Pass für 1.499,99 Euro zehnmal beliebige Eurowings-Strecken innerhalb Deutschlands. Beim City-Pass sind noch nicht mal alle innerdeutschen Eurowings-Strecken enthalten. Während beim Student- und City-Pass schon 21 Tage vor Abflug gebucht werden muss, kann man mit dem Business-Pass zumindest bis fünf Tage vor Abflug buchen. Umbuchungen und Stornierungen sind nicht möglich. Die Pässe sind jeweils sechs Monate gültig. Hat man sie in dieser Zeit nicht abgeflogen, verfallen die restlichen Flüge. Die 10er-Karten gelten für den BASIC-Tarif und werden nicht auf der Eurowings-Website angeboten, sondern auf flightpass.de.

Genau nachrechnen

Ob sich das Angebot lohnt, sollten zumindest die Nicht-Studenten genau nachrechnen. Denn innerdeutsche Flüge in drei Wochen gibt es bei Eurowings oft auch unter 69,90 Euro. Zumal im BASIC-Tarif das Gepäck und der Wunschsitzplatz noch extra kosten. Aber auch Studenten könnten enttäuscht werden, denn ein Wochenendtrip in eine europäische Wunschmetropole ist mit dem Angebot nicht möglich, Abflüge am Freitag- und Sonntagnachmittag sowie am Montagmorgen sind nämlich ausgeschlossen. Und auch klassische Urlaubsziele und lange Strecken sind nicht im Student-Pass enthalten.

Für Eurowings ist die Zehnerkarte ein Testlauf, ob solche Abonnement-Modelle für Flugreisen bei den Kunden ankommen. Im Verlauf des Frühjahrs sollen die Erfahrungen ausgewertet werden. Entsprechend ist es derzeit schwierig, Auswirkungen auf die Umwelt abzuschätzen. Zwar entstehen beim Fliegen mehr Abgase als bei anderen Verkehrsmitteln wie Bahn oder Reisebus. Das zusätzlich verbrauchte Kerosin für ein paar gefüllte Restplätze an Bord hebt den Gesamtverbrauch aber nicht sonderlich an.

Stand: 14.02.2017, 00:01