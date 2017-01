Energiesparende Elektrogeräte

Waschmaschinen

Bei Waschmaschinen ist der Unterschied zwischen alten und neuen nicht ganz so groß. Auch weil sie – anders als Kühlschränke – nicht 24 Stunden am Tag laufen. Wenn eine neue Maschine nur ein paar Euro an Stromkosten im Jahr spart, lohnt es sich kaum, ein neues Gerät für mehrere Hundert Euro anzuschaffen. Experten raten daher, die Waschmaschine so lange zu nutzen, bist sie kaputt geht. Sinnvoller ist es, beim Waschverhalten anzusetzen: Man sollte möglichst nicht zu heiß waschen. Für normal verschmutze Wäsche reichen 40 Grad in der Regel aus. Und auch für stärker verschmutze Textilien sind 60 Grad normalerweise genug. Außerdem sollte die Trommel immer möglichst voll sein – das spart Wasser und Energie. Anders als man vielleicht vermuten könnte, verbrauchen Kurzwaschgänge mehr Energie als lange laufende Programme. Deshalb dauert das Sparprogramm auch länger als ein normaler Waschgang. Moderne Geräte haben aber eine Zeitschaltuhr. Dadurch lassen sich die Waschmaschinen so programmieren, dass sie trotzdem pünktlich fertig werden.