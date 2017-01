Hat der Diesel eine Zukunft?

Wann lohnt sich der Diesel für Verbraucher noch?

Dorothee Saar: Ich würde keinen Diesel mehr kaufen. In vielen Städten gibt es Grenzwertüberschreitungen, das Diesel-Fahrverbot ist im Gespräch und ist eine der zentralen, wirksamen Maßnahmen. Da stehen die Städte unter enormen Druck. Auch, weil die EU ein Verfahren eingeleitet hat wegen der hohen Schadstoffwerte. Die Fahrverbote für Diesel können also kommen - was die Mobilität schon sehr einschränken kann.