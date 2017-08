5 Fallen - 2 Experten: Shopping

Falle 3: Preis-Schwankungen

Dynamic Pricing heißt das Phänomen, bei dem Preise im Onlinehandel Achterbahn fahren. Das gewünschte Produkt wird mal günstiger, mal teurer. Computer ermitteln je nach Jahreszeit des Kaufs, der Uhrzeit, der Nachfrage und vor allem in Anlehnung an den Preis der Konkurrenz die Preise für unser Lieblingsprodukt – dahinter stecken Algorithmen. Zwar verwirrend - doch rechtlich in Ordnung.