Geblitzt - und nun?

Kosten im vierstelligen Bereich

Dann ist man bei den Gesamtkosten schnell über 1.000 Euro: Denn zum Anwaltshonorar und den Kosten für ein Einspruchsverfahren kommt meist noch ein Sachverständigengutachten, für das alleine schon ein vierstelliger Betrag fällig werden kann. Und wenn die Sache vor Gericht geht, muss man bei einer Niederlage auch noch die Kosten des Gerichtsverfahrens tragen.

Gegen einen Bußgeldbescheid vorzugehen, erfordert also die Absicherung durch eine Rechtsschutzversicherung – und eine persönliche "Kosten-Nutzen-Abwägung". Wer mit der Strafe ein Fahrverbot bekommen würde und beruflich dringend auf das Auto angewiesen ist, beantwortet diese Abwägung sicher anders als jemand, der die Strafe einfach hinnehmen kann. Auch während der Probezeit oder kurz vor einem Führerscheinentzug, weil man zu viele Punkte in Flensburg angesammelt hat, könnte der Gang zum Anwalt noch einen Ausweg bieten. In Härtefällen, wenn es um die berufliche Existenz geht, kann ein Fahrverbot übrigens auch in eine höhere Geldstrafe umgewandelt werden.

Geringe Erfolgsaussichten

Aber selbst, wenn die Kosten keine Rolle spielen, weil man durch eine Versicherung geschützt ist: Die Erfolgsaussichten für einen Einspruch sind gering, sagen Juristen. Immer mehr Radarfallen sind als "standardisiert" anerkannt.

Das heißt, sie gelten in einem Prozess als korrekt arbeitend. Anwalt Peter Blumenthal schätzt, dass bei solchen standardisierten Messverfahren nur eine Chance von 1:1000 besteht, dass bei der Messung etwas eklatant falsch gelaufen ist.

Neben dem Einspruch gegen die Geschwindigkeitsmessung kann man natürlich auch den konkreten Ort der Messung oder das Tempolimit an sich beanstanden. Hier sind die "Erfolgschancen" aber erfahrungsgemäß noch geringer. Denn ein aufgestelltes Geschwindigkeitslimit gilt erst einmal und kann deshalb geahndet werden. Selbst, wenn in einem Verfahren im Nachhinein eine Begrenzung für ungültig erklärt wird, was selten vorkommt, ändert das nichts an den Übertretungen, die vorher gemessen wurden.

Stand: 09.11.2016, 15:03