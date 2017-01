Ärger mit der Bausparkasse

Was dürfen Bausparkassen?

Alte Bausparverträge sind heute vergleichsweise gut verzinst. Bausparkassen versuchen daher ihren Kunden zu kündigen oder Zusatzgebühren zu erheben. In manchen Fällen können sich Sparer wehren. Die Grundidee von Bausparverträgen ist eigentlich folgende: Sparer zahlen jahrelang in ihren Vertrag ein. Irgendwann haben sie lange genug gespart, ihr Vertrag ist zuteilungsreif. Das heißt, die Sparer können von ihrer Bausparkasse nicht nur ihr Geld zurückbekommen, sondern auch ein zusätzliches Darlehen, mit dem die vertraglich festgelegte Bausparsumme erreicht wird. Dieses Geld können Sparer dann für größere Investitionen nutzen - beispielsweise für den Hausbau.

Alte Bausparverträge als Geldanlage

Aufgrund der zurzeit sehr niedrigen Zinsen lohnen sich alte Bausparverträge aber inzwischen häufig als reine Geldanlage. Einige Kunden lassen sich ihr Erspartes deshalb nicht auszahlen, auch wenn die Darlehen zuteilungsreif sind oder die Bausparsumme sogar bereits erreicht ist. Für die Bausparkassen ist das ein Verlustgeschäft. Denn die Zinsen der alten Bausparverträge liegen mit 2 bis 5 Prozent im Jahr über dem aktuellen Zinsniveau.

Bausparkassen versuchen Kunden loszuwerden

Um ihre Kunden loszuwerden, verschicken Bausparkassen deshalb reihenweise Kündigungen. Im Jahr 2015 wurden 200.000 Altverträge aufgelöst, im vergangenen Jahr waren es rund 60.000. Gegen einige Kündigungen können sich Sparer wehren. Grundsätzlich gilt zwar: Wenn die vorher vereinbarte Bausparsumme erreicht, dürfen Bausparkassen die Verträge kündigen. Allerdings: Wenn die Bausparsumme noch nicht erreicht ist, können Kunden einer Kündigung widersprechen. Einfach so aufhören in den Bausparvertrag einzuzahlen, um das Erreichen der Bausparsumme hinauszuzögern, funktioniert übrigens meist nicht. Die Bausparkasse darf bei nicht gezahlten Sparraten eine Nachzahlung verlangen.

Wichtiges Urteil kommt im Februar

Zu vielen Streitfragen in Sachen Bausparverträge stehen noch Gerichtsurteile aus. Ungeklärt ist zum Beispiel dieser Fall: Die Bausparkassen argumentieren, dass sie zehn Jahre nach der Zuteilungsreife, nachdem der Sparer also lange genug eingezahlt hat, um sein Geld samt Darlehen ausgezahlt zu bekommen, ein gesetzliches Kündigungsrecht haben. Das gelte selbst dann, wenn die Bausparsumme noch nicht erreicht sei. Ob diese Sichtweise rechtens ist, wird der Bundesgerichtshof voraussichtlich am 21. Februar entscheiden.

Umstrittene Zusatzgebühren

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen versucht gerade gerichtlich durchzusetzen, dass Kontogebühren für Bausparverträge verboten werden. Auch wenn die Entscheidung darüber noch aussteht, empfehlen Verbraucherschützer, Widerspruch gegen die Gebühren einzulegen und sie zurückzufordern. Außerdem hat der Bundesgerichtshof im November vergangenen Jahres bereits die sogenannte Darlehensgebühr gekippt. Demnach dürfen Bausparkassen keine Verwaltungsgebühr für die Auszahlung des Darlehens mehr verlangen. Dies war lange üblich und in vielen älteren Verträgen so vorgesehen.

Was Bausparer tun sollten

Die Stiftung Warentest rät Bausparern: