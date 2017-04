Kunden zahlen beim Shopping am liebsten bar

Das Bargeld ist aus den deutschen Läden noch nicht wegzudenken: Im vergangenen Jahr haben Kunden den Kassiererinnen Scheine und Münzen im Wert von 210 Milliarden Euro in die Hand gedrückt. Das entspricht 51 Prozent aller Einnahmen des Handels. Zu diesem Ergebnis kommt das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI in einer neuen Studie.

Girocard auf Platz zwei

Auf Platz zwei folgt das Bezahlen mit Girocard plus PIN oder Unterschrift – von den meisten Kunden " EC -Karte" genannt. 38 Prozent aller Beträge werden so bezahlt. In immer mehr Läden akzeptiert, aber mit 6 Prozent hierzulande nur vergleichsweise selten werden beim Einkaufen Kreditkarten eingesetzt. Der Rest wird per Gutschein oder Rechnung beglichen.

Vor allem bei Kleinbeträgen greifen die Kunden insgesamt ungern zur Karte: " Bei Barzahlungen beträgt die Rechnung im Schnitt 13 bis 14 Euro ", sagt EHI -Zahlungsexperte Horst Rüter. Beim Zahlen mit Girocard sind es dagegen 30 Euro. Die Kreditkarte wird bei Rechnungen von durchschnittlich 59 Euro gezückt.

Junge Menschen zahlen auch Kleinbeträge mit Karte

Dabei müssen Kunden keine Hemmungen haben, auch Kleinbeträge mit Karte zu zahlen, sagt Alexander Schäfer, der als Geschäftsleiter bei Edeka Hundrieser fünf Supermärkte in Essen und Velbert betreibt. " Junge Kunden bezahlen auch kleine Beträge mit Karte. Ältere Kunden haben da häufig noch Vorbehalte. " Tatsächlich sind die Gebühren der Karteninstitute nach einem EU-Beschluss seit Ende 2015 gedeckelt. Davon profitieren die Geschäfte.

Tatsächlich nimmt das Zahlen mit Karte seit Jahren zu. 1994 wurden nur 6 Prozent aller Einkäufe auf diese Weise bezahlt. Heute sind es 45 Prozent. Für einen Schub hatte vor allem die Entscheidung der Discounter wie Aldi und Lidl gesorgt, Kartenzahlung zu akzeptieren. Im kommenden Jahr könnten die Kartenumsätze erstmals die 50-Prozent-Marke knacken und das Bargeld überholen, heißt es in der Branche.

Die Menschen wollen weiter Bargeld