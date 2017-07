WDR-Check: Funklöcher in Nahverkehrszügen

Der Telefoncheck

Rund 190 Testanrufe pro Anbieter hat die Firma Net Check durchgeführt. Jedes Telefonat sollte dabei genau zwei Minuten dauern. Das Ergebnis: Bei Vodafone und T-Mobile waren in der Stichprobe über 80 Prozent der Telefon-Verbindungen erfolgreich. Ein ordentliches Ergebnis. O2/E-Plus kann bei diesen Werten jedoch nicht mithalten. Hier waren weniger als 50 Prozent der Telefonate erfolgreich – also kann rund jede zweite Telefonverbindung entweder nicht aufgebaut werden oder bricht ab.

Der Internetcheck

Wo müssen Kunden am längsten auf Downloads und Co warten? In unserer Stichprobe haben wir das Hunderte Male geprüft – zum Beispiel ob eine Internetseite innerhalb von 15 Sekunden aufgerufen werden kann oder nicht. Das Ergebnis: Bei der Telekom und bei Vodafone klappte das Surfen insgesamt ordentlich. Und auch O2/E-Plus schlägt sich passabel. Insgesamt konnte man in allen Netzen in mindestens acht von zehn Fällen die Webseiten aufbauen und surfen.

Beim Thema "Youtube" sah das hingegen schon anders aus. Für den Test sollte ein 45-sekündiges YouTube-Video flüssig abgespielt werden. In über 80 Prozent der Fälle hat das bei der Telekom geklappt. Vodafone liegt so gut wie gleichauf. Nur O2/E-Plus fällt deutlich zurück. Bei diesem Anbieter lief rund jedes dritte Video nicht flüssig ab.