Ausgerechnet Käse: Was kosten Gouda & Co.?

Damit liegen die Bundesbürger im europäischen Vergleich ganz weit vorn. Klarer Favorit hierzulande ist der Gouda, der sich auch international größter Beliebtheit und Bekanntheit erfreut.

Wie wird Gouda hergestellt?

WDR-Reporter Daniel Aßmann möchte herausfinden, wie der Deutschen liebster Schnittkäse hergestellt wird und welche Kosten dabei entstehen. Dafür verfolgt er den Weg, den der Gouda macht, bevor er jung, mittelalt oder alt auf unserem Brot landet. Daniels Spurensuche startet in der Stadt, die dem Käse seinen Namen gegeben hat: In Gouda in den Niederlanden.

Zwischen Milchkühen und Melkrobotern lernt unser Kostenermittler die verschiedenen Facetten der Käseherstellung und des Käsehandels kennen.

Über Münster reist er quer durch NRW, immer entlang der „Käseroute“. Zwischen „Frau Antje“, Milchkühen und Melkrobotern lernt unser Kostenermittler die verschiedenen Facetten der Käseherstellung und des Käsehandels kennen. Von der handgemachten Herstellung in einer Hofkäserei über die Massenproduktion in einer Bio-Molkerei bis zum Verkauf in Supermarkt und Käseladen. Neben Zahlen und Fakten zum Geschäft mit dem Gouda sammelt unser Reporter auf seiner Reise auch viele spannende Einblicke in die Welt der Käseliebhaber.

Kennen Sie die Käse-Route NRW?

Käse-Route NRW | Ausgerechnet

Welches europäische Land isst den meisten Käse? Hier ist unser Ranking.

Käsekonsum | Ausgerechnet

Aus welchen Ländern kommt der Käse eigentlich zu uns? Wir schauen uns den Käseimport genauer an.

Käseimport | Ausgerechnet

Wir haben uns mal die teuersten Käsesorten genauer angeschaut.

Teuerste Käsesorten | Ausgerechnet

"Ausgerechet Käse" - Wir ziehen Bilanz.