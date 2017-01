Die Abrechnung - Ernährung

Auswärts essen ist teurer und auch nicht immer gesund, sagt Manuela Reimann, Beraterin für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sie rechnet vor: Bäcker und Imbissbude können am Tag rund 15 Euro pro Person kosten. Wer selber kocht, bräuchte nur gut ein Drittel dieser Summe auszugeben. Wer gesund leben möchte, müsse deshalb nicht in teuren Feinkost-Bioläden einkaufen, erklärt die Ernährungsexpertin. Alles, was man für ein gutes Essen benötigt, bekommt man in einem ganz normalen Supermarkt. Die Einkauf- und Ernährungstipps orientieren an sich den zehn Regeln der Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die DGE hat auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse u. a. folgende Empfehlungen formuliert, die helfen, genussvoll und gesund zu essen:

Reichlich Getreideprodukte sowie Kartoffeln

5 Portionen Gemüse und Obst am Tag

Milch und Milchprodukte täglich

Fisch ein- bis zweimal in der Woche, Fleisch, Wurstwaren sowie Eier in Maßen

Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel

Zucker und Salz in Maßen

Unser WDR 2 - Test

Viele dieser Empfehlungen kennen die meisten. Es gelingt ihnen aber häufig nicht, sie in ihren hektischen Alltag einzubauen. Zusammen mit unserer Ernährungs-Expertin Manuela Reimann versuchte das unsere WDR-Test-Familie Obier-Biesinger aus Gevelsberg. Inga und Sebastian Obier-Biesinger sind beide berufstätig. Am Ende waren sie überrascht, wie einfach Ihnen der Verzicht auf Bäcker, Metzger und Imbiss gelang. Inga Obier-Biesinger war erstaunt: "Das ist gar nicht viel mehr (Zeit, die man braucht). Wenn man sich konzentriert hinstellt und das durchzieht, dann ist es vielleicht ein Aufwand von einer Viertelstunde."

Damit das Essen heiß transportiert werden konnte und vor allem auch heiß blieb, schafften sich die Erwachsenen einen so genannten Foodcontainer an. Darin blieben Suppen und Eintöpfe bis zu 5 Stunden warm. Sebastian Obier-Biesinger hat nachgerechnet, was das Selberkochen für einen Spareffekt hatte: "Man kann auf jeden Fall an die 100 Euro im Monat sparen, wenn man die eigenen vorbereiteten Speisen erwärmt und mitnimmt." Wichtig: Die Familie empfand die Umstellung nicht als Belastung. Im Gegenteil: Sie freute sich darüber, immer ein Lieblingsessen dabei haben zu können. Außerdem entfielen zeitraubende Suchen nach Imbissbuden.

Buchempfehlungen:

Nimm's mit: Transportable Gerichte für Büro, Schule & Picknick, 19,90 €

Landfrauenküche: Die besten Rezepte für jede Jahreszeit, 5,00 Euro