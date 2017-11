Blaue Streifen auf dem Sofa - Wenn Kleidung abfärbt

Die neue Jeans leuchtet wunderbar blau – und nach dem ersten Sitzen auf der hellen Couch sind die Polster ebenfalls mit farbigen Streifen "verziert".

Auch beim Waschen können neue Kleidungsstücke abfärben – egal ist dabei, ob es sich um teure Marken oder No-Name-Klamotten handelt.

"Indigo-Blau" ist schön, kann aber abfärben

Vor allem die klassischen Blue-Jeans sind mit einem speziellen „Indigo-Blau“ gefärbt. "Hier kann es immer wieder vorkommen, dass sich kleinste Farbteilchen beim Färben auf die Stoff-Fasern oben drauf setzen", sagt Maike Rabe vom Institut für Textil- und Bekleidungstechnik in Mönchengladbach. Diese übertragen sich dann durch Abrieb auf die helle Ledercouch oder lösen sich in der Waschmaschine und suchen sich eine neue Heimat auf den mitgewaschenen weißen T-Shirts.

Der Test mit weißem Tuch

Grundsätzlich, so Rabe, versuche die Textilindustrie, aber immer alles so zu prüfen und nachzubehandeln, dass eigentlich nichts abfärben sollte.

Bei einigen Kleidungsstücken ist dies sogar ein bisschen gewollt: spezielle "Raw Denim"-Jeans werden in der Kleiderfabrik nicht mehr "vorgewaschen" und sollen geradezu abfärben, um der Jeans einen eigenen "used look" zu verschaffen.

Der Tipp der Textilexpertin: Mit einem weißen Tuch über den Stoff der Kleidung rubbeln und schauen, ob und wieviel Farbabrieb entsteht.

Kleidung immer mit den passenden Farben waschen

Um ein Abfärben auf andere Kleidungsstücke zu vermeiden, sollte man unbedingt auf die Pflegehinweise auf den Etiketten achten und möglichst auch nur passende Farben zusammen in die Waschmaschine stecken.

Ein alter Haushaltstrick, um die Farbpigmente in den Textilfasern zu stabilisieren, ist Essigwasser. Legt man die Kleidung über Nacht in ein Gemisch aus einem Teil Wasser und einem Teil Essig, kann dadurch ein Abfärben verhindert werden. Natürlich müssen die Essig-Klamotten danach nochmals in die Waschmaschine.

Farbfangtücher und Entfärber

Beim Waschen in der Maschine sollen Farbfangtücher in der Trommel das abfärben von einem auf das andere Kleidungsstück verhindern und die Farbpigmente quasi "auffangen". Bei einem Test des Schweizer Fernsehens schnitten diese Tücher aber nicht besonders gut ab: