Teure Blumen zum Valentinstag

Herz im roten Rosenstrauss

In den Tagen vor dem Valentinstag steigen die Blumenpreise meist stark an – insbesondere für Rosen. Das hat ein Test der WDR-Servicezeit bei drei verschiedenen Blumenläden in Bergisch Gladbach ergeben. Dafür haben die Tester zweimal einen Strauß mit roten Rosen gekauft: jeweils eine Woche und einen Tag vor dem Valentinstag. Ergebnis: Bei einem Laden kosteten die Blumen erst 25, dann 30 Euro. Ein anderer Laden erhöhte den Preis von 33 auf 40 Euro. Nur beim dritten Laden blieb der Preis konstant bei jeweils 30 Euro. Allerdings: Die Preiserhöhungen sind nicht auf die Gier der Fachhändler zurückzuführen. Auch die Händler müssen für ihre Blumen rund um den Valentinstag beim Großhandel deutlich höhere Preise zahlen und der Großhandel wiederum bei den Produzenten. Da der Valentinstag weltweit gefeiert wird, die Nachfrage also überall steigt, die Zahl der Rosenfelder aber begrenzt ist, verkaufen die Produzenten an jene Händler, die den höchsten Preis bezahlen.