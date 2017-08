Wetter-Apps: Wie genau ist die Wettervorhersage?

Besonders wichtig: Datenschutz

Der Datenschutz liegt unseren Test-Personen besonders am Herzen. Zur Beurteilung haben wir einen IT -Experten beauftragt, die Apps unter die Lupe zu nehmen. Dazu wurden im mehrtägigen Dauerbetrieb die Datenströme der App s überprüft. Die gute Nachricht: Keine App nutzt Schadsoftware oder liest Adressbücher aus. Die schlechte Nachricht: Keine App behält alle Daten für sich. " Die überwiegende Zahl der Anbieter haben unerklärt für den User vollkommen intransparent Daten an den Werbedienstleister herausgeschickt ", so das Fazit von unserem IT -Experten Wolfgang Strasser. Problematisch findet er, dass man als Nutzer vorher nicht weiß, welche Daten jeweils ausgelesen werden. Es kann sich um den Akku-Ladeszustand handeln, aber auch um Informationen darüber, wo ich mich gerade bewege und welche App s ich noch nutze, während die Wetter- App aktiv ist.

Wettervorhersage: Wer ist besonders zuverlässig und genau?

Besonders viele sensible Daten geben die US -amerikanischen Anbieter Weather Channel und Accuweather an Dritte weiter: GPS -Daten, Uhrzeiten und Ladezustand des Akkus - daraus lässt sich problemlos ein Nutzerprofil erstellen mit Hinweisen darauf, wo man wohnt und arbeitet. Das findet auch Wolfgang Strasser besonders kritisch: " Dass ich einfach im Vorfeld nicht weiß, welche Daten ausgelesen werden. Ich habe keinen Einfluss darauf - und das finde ich, ehrlich gesagt, unlauter. " Aus Datenschutzgründen empfiehlt er am ehesten die App s von Wetteronline, Weatherpro und Wetter.com. Die haben nur relativ unwichtige Daten an Dritte weitergegeben.

Gesamtsieger: Wetter online und Weatherpro