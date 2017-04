Wanderlust in NRW

Der Olsberger Kneippweg

Wandern und Wassertreten – beides lässt sich wunderbar kombinieren auf der Quellentour in Olsberg, dem ältesten Kneippkurort in NRW. Wir von d+u laufen die erste Etappe des Weges, der an zwei Bächen und einer künstlichen Tretstelle entlang führt und an der Ruhr endet. Also nichts wie raus aus den Schuhen, rein ins Wasser, und im Storchenschritt die heiß gelaufenen Füße kühlen.