Unitymedia: Weiter Probleme mit Sendersuchlauf

Zahlreiche TV-Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia hängen bei der Sender-Neuordnung weiterhin in der Luft. In Nordrhein-Westfalen hatte Unitymedia am Dienstag planmäßig mit der Sender-Neuordnung begonnen. Reibungslos klappte das indes nicht: Kunden berichteten in Foren und sozialen Netzwerken von Schwierigkeiten bei der Suche neuer Sendeplätze.