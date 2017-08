Ungewöhnlich übernachten

Motto-Indoor-Camping

In Bonn steht der wohl schrägste Campingplatz im ganzen Westen – überdacht ist er auch, denn er befindet sich in einer alten Fabrikhalle. Im Bonner Basecamp laden viele Retro-Wohnwagen zum Übernachten ein. Jeder hat ein anderes Motto und wurde aufwendig eingerichtet. Es gibt den Spaceshuttle-Wohnwagen, die Hippie-Variante, den Camper für die Fans der britischen Monarchie oder den für Formel 1-Fans. Wie es sich für einen Campingplatz gehört, hat jeder Wohnwagen einen Vorgarten, in dem auch gegrillt werden darf. Außerdem kann auch auf einem Trabbi, in einer alten Gondel oder in einem ausrangierten Schlafwagen übernachtet werden.