Taminas ReiseTest: Kochkurse – Kurztrip mit Gaumenfreude

Kurs 1: Kochwerkstatt Ruhrgebiet

Tief in den Westen führt sie die Gaumenreise schließlich in eine Kochschule in Herten. Bei einer sogenannten "Genussreise rund ums Mittelmeer" verspricht das Internet, dass typisch italienische Handgriffe gelehrt werden. Pizza, Pasta, Ciabatta - das kennt man doch schon alles. Denkt man jedenfalls... Außerdem wird gezeigt, was das Ruhrgebiet für einen Kurztrip noch zu bieten hat.