Tamina in Thailand

Schneeweiße Strände, undurchdringlicher Regenwald, bizarre Felsformationen, die sich mit Mangrovenwäldern ablösen und dies alles im Einklang mit einer exotischen Tier- und Pflanzenwelt - so lockt Thailands Süden jedes Jahr Hunderttausende von Touristen. Tamina Kallert macht eine Tour durch die beliebteste Fernreiseregion der Deutschen.

Sie besucht den Schmetterlingsgarten auf Phuket, eine Kautschukplantage im Inland, die Buddha-Statuen von Ko Samui und den Tigertempel bei Krabi. Sie fährt mit der Dschunke zum "James-Bond-Felsen" und mit dem Longtail-Boot durch den Mangrovenwald von Ao Leuk, reitet auf dem Rücken eines Elefanten durch den Dschungel und genießt in einer Wellnessoase auf Ko Samui eine Fußmassage. Begleitet wird sie von Martin Klug, einem jungen Reiseleiter, der ihr seine Geheimtipps im Urlaubsparadies Südthailand verrät.

Thailand ist bei Deutschen als Reiseland sehr beliebt.

Südlich von Bangkok beginnt die malaiische Halbinsel. Beinahe 1.000 Kilometer erstreckt sich Thailands Süden bis an die Grenze zu Malaysia. Zwei Ozeane treffen auf fast 3.000 Kilometer Küste mit Tausenden von Inseln, bunten Korallenriffen und herrlichen Sandstränden. Im Osten der Golf von Thailand und im Westen die Andamanensee. Bizarre Kalksteinformationen prägen das Landschaftsbild. Teils ragen sie als Inseln, wie auch der berühmte, durch den James Bond Film bekannt gewordene Felsen Ko Phingan, aus der türkisfarbenen See, teils bestimmen sie das Hochland um den Nationalpark Khao Sok.

Ob man an Natur oder Kultur interessiert ist oder ob man vor allem aktiv den Süden Thailands entdecken will, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Auch für Genießer bietet das Land so einiges. Berühmt ist Thailand für seine Küche, die für Kenner neben der französischen zur besten der Welt zählt. Die Thailänder lieben Entspannung für Leib und Seele. Es gibt eine lange Tradition in Massage und Meditation, die sich auf Körper und Seele bezieht. Und vor allem sind es die warmherzigen und gastfreundlichen Menschen, die dem Besucher den Aufenthalt unvergesslich machen.

Moderation: Tamina Kallert

Redaktion: Richard Hennecke

Autor: Per Schnell

