Strandliegen im Praxistest

Outdoor-Sofa von iRegro ( ca. 60 Euro)

“Federleicht”, man könne das Sofa ganz einfach auf dem Fahrrad mitnehmen – Ina ist begeistert. Es soll ganz einfach aufzublasen sein: „Den Lufteingang offen halten und ein paar Schritte laufen“, liest Eric aus der Bedienungsanleitung vor. Zugegeben: Unsere Tester haben etwas gebraucht , um zu erkennen, dass nur relativ wenig Luft im Sofa reicht, um es aufzubauen. Dafür waren sie anschließend um so begeisterter: „So richtig zum Abhängen“, sagt Felix und Eric ergänzt: „Ich könnte den ganzen Tag hier so sitzen bleiben.“ Ina findet: So bequem wie ein Bett.