Sommerlicher Flor

Schnittzeitpunkt

Die Tageszeit ist entscheidend.

Grundsätzlich gilt, die Schnittblumen zur richtigen Tageszeit zu schneiden. Das können der frühe Morgen oder der späte Abend sein. Am Morgen ist der Wassergehalt in den Zellen hoch, am Abend ist ein hohes Maß an Lichtenergie in der Pflanze gespeichert. Beides bewirkt eine lange Haltbarkeit in der Vase. Bei starker Sonneneinstrahlung sollten die Blumen nicht geerntet werden.