In den Schuhgeschäften werden im kommenden Herbst wieder mehr Schnürboots in den Regalen stehen. Vom 7. bis 9. Februar präsentiert die Branche die Trends für die kommende kalte Jahreszeit. Für Claudia Schulz, Trendexpertin des Deutschen Schuhinstituts könnte das ein Schuh sein, der in der schmuddeligen Jahreszeit als Zweitschuh für den Weg zur Arbeit getragen wird.