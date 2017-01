Schnäppchen-Reise ins Ausland – Tipps und Tricks bei der Buchung

6. Über den Tellerrand schauen: Zum Beispiel einen Flug von einem anderen Bundesland aus ins Auge fassen, wo vielleicht noch keine Ferienzeit ist, oder einen Flug aus dem Ausland in Erwägung ziehen, bspw. von den Niederlanden aus. Das kann Kosten sparen, und viele Anbieter haben Rail-und-Fly im Paket. Das heißt, die Anreise zum Flieger ist kostenfrei, und häufig ist sogar der ICE mit im Paket.

7. Bei Online-Angeboten muss man aufs Detail achten: Gibt es versteckte Zusatzkosten, Gebühren, Kurtaxen? Ist der Transfer inbegriffen? Was bedeutet genau "Familienzimmer"? Was ist der Unterschied zwischen "Standard" und "Superior"? Zwischen "Vollpension" und "All-Inclusive"? Bietet ein "Zimmer mit Meerseite" wirklich einen Blick aufs Wasser? Das ist nämlich nicht automatisch so. Stimmen die Fotos aus dem Hotel mit der Beschreibung überein? Was sagen die Bewertungen?

8. Immer wieder sind Informationen im Internet nicht ganz eindeutig. Dafür stehen Hotlines zur Verfügung, die oft rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Wichtig: Bei Nachfragen immer Zeitpunkt und Name des Mitarbeiters der Hotline notieren. Das kann wichtig sein, wenn Informationen einmal nicht zutreffen sollten, und dem Veranstalter oder Vermittler gegenüber Ansprüche geltend gemacht werden sollen.

9. Wer einem Anbieter "treu" ist, kann online Gutschriften einheimsen. Anfangs häufig 50 Euro, dann je nach Reisepreis bis 200 Euro oder mehr. Aber viele Reisebüros haben natürlich auch ihre "Goodies", die individuell angeboten werden.

10. Ferienhäuser mit eigener Anreise sind eine schöne Alternative zur Pauschalreise. Auch hier gilt: Möglichst früh buchen, und Tipps aus dem Bekanntenkreis einholen, wo es gut, sauber und günstig war.

11. Online-Angebote aus dem Ausland: Es kann sich lohnen, einen Blick auf die ausländischen Seiten der großen Veranstalter wie Neckermann, Tui oder Thomas Cook haben auch in anderen Ländern Internetseiten, die teilweise dieselben Anlagen oder Hotels im Angebot haben.