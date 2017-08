Schreck am Gepäckband: Wenn der Koffer nicht da ist

Verlust sofort melden

War der Koffer nicht auf dem Gepäckband, sollte man den Verlust sofort am nächsten Gepäckschalter melden. International heißt der 'Lost and Found', 'Baggage Tracking' oder 'Baggage Tracing'. Ist kein Schalter zu finden, wendet man sich an die Fluggesellschaft. Bei Umsteigeverbindungen mit verschiedenen Airlines ist jeweils die des letzten Fluges für die Gepäcksuche verantwortlich. Für eine Verlust- oder Schadensmeldung braucht man unbedingt die Bordkarte mit dem Gepäckaufkleber.

Tipp: Verlassen Sie vorher nicht den Sicherheitsbereich des Flughafens. Sonst müssen Sie später beweisen, dass der Koffer tatsächlich beim Flug abhandengekommen ist und Sie ihn nicht aus dem Flughafen heraus gebracht haben.

Internationales Suchsystem

Für verschollenes Gepäck gibt es ein internationales Suchsystem, dem mehrere Hundert Fluggesellschaften angeschlossen sind. Es funktioniert mithilfe der Tracking-Nummer, die auf den Koffer aufgeklebt wird. Beim Verladen in ein Flugzeug wird sie eingescannt, so dass der Weg des Gepäcks dokumentiert wird. 95 Prozent aller verschollenen Gepäckstücke werden so innerhalb von zwei Tagen aufgefunden. Der Fluggast bekommt eine Durchschrift der Verlustmeldung mit einer Referenznummer.

Was man am Gepäckschalter klären sollte

Bei der Verlustmeldung sollte der Fluggast abklären, was geschieht, wenn der Koffer gefunden wird. In aller Regel liefern die Fluggesellschaften verspätete Koffer kostenlos an die Urlaubs- oder Heimatadresse nach. Muss man sich das Gepäck selbst abholen, haftet die Fluggesellschaft für die entstehenden Kosten (Fahrkarte oder Taxiquittung aufheben!). Ebenfalls abklären sollte man, in welcher Höhe die Airline gegebenenfalls für Ersatzkleidung aufkommt, und ob sie einen Vorschuss dafür zahlt.

Noteinkauf am Urlaubsort

Fluggäste, die ohne Gepäck im Urlaub ankommen, haben grundsätzlich das Recht, auf Kosten der Fluggesellschaft eine Ersatzausstattung zu kaufen. Allerdings gibt es keine gesetzliche Regelung dazu, was das genau heißt. Manche Fluggesellschaften erstatten die Kosten für neue Kleidung komplett, andere zahlen nur die Hälfte. Manche geben einen Vorschuss, andere nicht. Man sollte sich deshalb am Flughafen erkundigen, wie die betreffende Airline das handhabt. Allgemein gibt es aber zwei Faustregeln:

Kosten niedrig halten: Am ersten Tag sollte man möglichst nur Wäsche und Hygieneartikel kaufen; Oberbekleidung erst dann, wenn der Koffer auch am folgenden Tag noch nicht aufgetaucht ist.

'Angemessen' einkaufen: Was dem Fluggast als erstattungsfähige Ersatzkleidung zugebilligt wird, hängt von der Art des Urlaubs ab. Für einen Badeurlaub ist das normale Freizeitkleidung. Bei einer gehobenen Kreuzfahrt dagegen kann auch ein Abendkleid oder ein Anzug als angemessen gelten.

Für den Kauf der Ersatzausstattung muss man nicht mühsam nach einem günstigen Kaufhaus suchen, man darf sie in den normalen Geschäften am Urlaubsort kaufen. Also zum Beispiel in der Boutique der Hotelanlage, oder bei einer Kreuzfahrt in den Geschäften auf dem Schiff. Nicht erlaubt ist dagegen der Einkauf am Flughafen.

Tipp: Unbedingt Kaufbelege aufheben, und Frist nicht verpassen – spätestens 21 Tage nach Erhalt des Koffers muss man seine Ansprüche schriftlich geltend gemacht haben.

Wenn der Koffer verschollen bleibt

Dann hat man Anspruch auf Schadenersatz durch die Airline. Sie erstattet allerdings nicht den Neupreis, sondern nur den Zeitwert von Koffer und Inhalt. Und auch das nicht unbegrenzt, sondern nur bis zu einer international festgesetzten Höchstgrenze. Die schwankt je nach Wechselkurs zwischen 1.300 und 1.400 Euro. Diese Höchstgrenze wird nach Einschätzung von Verbraucherschützern aber nur selten erreicht, meist liegen Entschädigungen bei etwa der Hälfte der Summe. Grund dafür ist unter anderem, dass der Wert des Kofferinhalts meist geschätzt werden muss, weil kaum ein Fluggast noch Kaufquittungen seiner gebrauchten Kleidung vorlegen kann. Hat die Airline bereits für den Kauf von Ersatzkleidung gezahlt, wird das mit der Entschädigung verrechnet.

Preisminderung bei Pauschalreisen

Pauschalreisende haben nicht nur Anspruch auf die oben genannten Entschädigungen, sondern können zusätzlich auch den Reisepreis mindern. Üblich sind 25 Prozent vom Tagesreisepreis für jeden Tag, an dem ein Gepäckstück fehlt. Steht man völlig ohne Gepäck da, lässt sich oft auch eine höhere Preisminderung durchsetzen. Pauschalreisende sollten daher einen Gepäckverlust auch umgehend dem Reiseleiter vor Ort beziehungsweise dem Veranstalter melden, und sich die Meldung schriftlich bestätigen lassen. Entschädigungsansprüche an die Fluggesellschaften werden bei Pauschalreisen ebenfalls über den Veranstalter abgewickelt.

Ausweg Schlichtungsstelle

Im Streitfall hilft die SÖP, die staatlich anerkannte 'Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.' Im ersten Halbjahr 2017 erreichten die Schlichter in 81 Prozent aller Fälle eine außergerichtliche Einigung. Rund 360 Verkehrsunternehmen beteiligen sich an diesem Verfahren, darunter alle deutschen Airlines. Für Reisende ist die Schlichtung kostenfrei, höchstens Porto- und Telefonkosten sind zu tragen. Als erstes sollten Fluggäste aber versuchen, sich selbst mit der Airline zu einigen. Erst wenn das nicht gelingt, kann man sich an die SÖP wenden. Bei Streitigkeiten mit Fluggesellschaften, die nicht der SÖP angeschlossen sind, ist die behördliche "Schlichtungsstelle Luftverkehr" beim Bundesamt für Justiz (BfJ) zuständig.

Tipps, damit der Koffer sicher ankommt:

Direktflüge ohne Zwischenlandung buchen : Die meisten Koffer gehen bei Umsteige-Verbindungen verloren. Besonders riskant sind große internationale Drehkreuze wie z.B. die Flughäfen Frankfurt, Singapur oder London-Heathrow, weil hier täglich riesige Mengen Gepäck umgeladen werden.

: Die meisten Koffer gehen bei Umsteige-Verbindungen verloren. Besonders riskant sind große internationale Drehkreuze wie z.B. die Flughäfen Frankfurt, Singapur oder London-Heathrow, weil hier täglich riesige Mengen Gepäck umgeladen werden. Bei Umsteige-Flügen genug Zeit einplanen: Zwischen zwei Flügen sollten mindestens zwei Stunden Umsteigezeit liegen, dann bleibt dem Flughafen-Personal auch bei Verspätungen genügend Zeit für den Gepäcktransfer.

Zwischen zwei Flügen sollten mindestens zwei Stunden Umsteigezeit liegen, dann bleibt dem Flughafen-Personal auch bei Verspätungen genügend Zeit für den Gepäcktransfer. Rechtzeitig einchecken: Wenn man erst auf den letzten Drücker am Flughafen erscheint, hat das Personal nur noch wenig Zeit, den Koffer zum Flugzeug zu transportieren. Damit steigt das Risiko, dass er falsch oder gar nicht verladen wird.

Wenn man erst auf den letzten Drücker am Flughafen erscheint, hat das Personal nur noch wenig Zeit, den Koffer zum Flugzeug zu transportieren. Damit steigt das Risiko, dass er falsch oder gar nicht verladen wird. Gepäck ohne 'Haken': Achten Sie darauf, dass keine Laschen oder Bänder aus dem Koffer heraushängen. Sie könnten sich verhaken und ihn vom Transportband ziehen. Für Rucksäcke gibt es spezielle Transport-Cover, um das zu verhindern.

Achten Sie darauf, dass keine Laschen oder Bänder aus dem Koffer heraushängen. Sie könnten sich verhaken und ihn vom Transportband ziehen. Für Rucksäcke gibt es spezielle Transport-Cover, um das zu verhindern. Koffer erkennbar machen: 80% aller Koffer sind schwarz oder anthrazitfarben. Bunte Aufkleber oder farbige Kofferbänder helfen, Verwechslungen zu vermeiden, und machen den Koffer leichter auffindbar.

80% aller Koffer sind schwarz oder anthrazitfarben. Bunte Aufkleber oder farbige Kofferbänder helfen, Verwechslungen zu vermeiden, und machen den Koffer leichter auffindbar. Alte Gepäckanhänger entfernen: Entfernen Sie Gepäckanhänger von früheren Flügen, sonst landet der Koffer womöglich am Urlaubsziel des vergangenen Jahres.

Entfernen Sie Gepäckanhänger von früheren Flügen, sonst landet der Koffer womöglich am Urlaubsziel des vergangenen Jahres. Den neuen Gepäckaufkleber kontrollieren: Auf dem Gepäckaufkleber auf der Bordkarte muss das Kürzel für den Zielflughafen stehen. Ist das nicht der Fall, sollten Sie sofort nachfragen.

Tipps für‘s richtige Packen: