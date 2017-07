Urlaubs-Souvenirs: Was darf man mitbringen und was nicht?

Neue EU -Mitgliedsländer

Seit dem 1. Januar 2014 dürfen Urlauber aus Bulgarien, Ungarn, Lettland, Litauen und Rumänien statt bisher 800 nur noch 300 Zigaretten steuerfrei nach Deutschland mitbringen.

Länder mit Sonderregeln

Sonderregelungen gelten für bestimmte Länder wie beispielsweise den Kanarischen Inseln, Martinique und den britischen Kanalinseln. Diese Länder gehören zwar zum Zollgebiet der Europäischen Union, werden aber bei den Verbrauchssteuern und der Mehrwertsteuer anders behandelt. Deshalb gelten für Waren aus diesen Gebieten dieselben Vorschriften zu Wert- und Mengengrenzen wie für Einreisen aus Nicht- EU -Ländern.

Reisen außerhalb der Europäischen Union

Bei Reisen in Länder außerhalb der EU müssen Urlauber einiges beachten. Pro Person darf man bei Flug- und Seereisen Waren bis zu einem Wert von 430 Euro pro Person abgabenfrei einführen. Bei Reisenden unter 15 Jahren liegt die Wertgrenze pro Person bei 175 Euro. Bei Arzneimitteln gelten die Freigrenzen, die dem persönlichen Bedarf entsprechen. Akzeptiert wird ein Bedarf von drei Monaten.

Auch bei Tabakwaren und Alkohol sind die Vorgaben strenger. So dürfen ab einem Alter von 17 Jahren zum Beispiel maximal 200 Zigaretten nach Deutschland eingeführt werden.

Bei Bargeld gilt: Was über einen Wert von 10.000 Euro liegt, muss angemeldet werden. Bestimmte Tiere und Pflanzen stehen unter Artenschutz. Zum Schutz der Tiere- und Pflanzenwelt achtet der Zoll bei Kontrollen darauf, dass das Washingtoner Artenschutzabkommen eingehalten wird. Darunter fallen auch Produkte aus bestimmten Pflanzen und Tieren, wie beispielsweise Schnitzereien aus Elfenbein, Korallenschmuck, Gürtel aus Schlangenleder und ähnliches.

Auch bei Lebensmitteln muss man aufpassen. So kann zum Beispiel wegen der Maul- und Klauenseuche kein Käse und kein Fleisch aus der Türkei nach Deutschland eingeführt werden.

Richtig Verzollen

Werden die Freigrenzen oder -mengen überschritten, muss verzollt werden. Das bedeutet für den Reisenden: Er muss am Flughafen den roten Ausgang nehmen. Bei Reisen außerhalb der EU gilt ab bei einem Warenwert bis 700 Euro ein pauschaler Abgabensatz von 17,5 Prozent. Auf alles, was darüber liegt, fallen Einfuhrumsatzsteuern in Höhe von 19 Prozent plus gegebenenfalls Zollgebühren an.

Wer schummelt und dabei erwischt wird: Das gilt als Steuerhinterziehung. Je nach Umfang fällt dann neben den üblichen Steuern und Abgaben noch ein Zollzuschlag an, außerdem kann ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Gefälschte Markenartikel

Ein weiteres Problem ist gefälschte Markenware. Wenn vermeintliche Markenbrillen oder Uhren verdächtig wenig kosten, sollte jedem Urlauber klar sein, dass es sich um Plagiate, also um gefälschte Produkte, handelt. Fallen sie dem Zoll bei der Einreise nach Deutschland in die Finger, kann es wegen Verstoßes gegen Markenrechte richtig Ärger geben – spätestens wenn der Zoll bei Stichprobenkontrollen die dritte oder vierte Uhr im Gepäck findet.

Die simple Regel lautet: Alles, was ein Markenrecht beinhaltet, ist geschützt. Haben die Beamten den Verdacht, dass der Schmuck nicht für den persönlichen Gebrauch sondern möglicherweise für den kommerziellen Bedarf bestimmt ist, kann das ein Strafverfahren plus einer hohen Geldstrafe nach sich ziehen. Denn während der Privatbesitz und die Einfuhr von Plagiaten pro Person bis zu einem Wert von 430 Euro erlaubt ist, ist der Handel damit verboten.

Freigrenzen und Vorschriften kann man übrigens jederzeit und von überall mit Hilfe der Smartphone-App „Zoll und Reise“ recherchieren oder auf den Internetseiten des Zolls nachlesen.