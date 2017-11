Mit Bus und Bahn in NRW unterwegs

Eine Flatrate für Bus und Bahn: Mit dem Bürgerticket sollen ÖPNV-Nutzer in ganz NRW fahren können, so viel sie wollen. Tickets würden abgeschafft, damit auch dem Tarif-Wirrwarr ein Ende gemacht werden, so Befürworter wie die Piraten oder das Wuppertal-Institut. Fahrscheinlos heißt aber nicht umsonst: Mit einem Pflichtbeitrag, der von allen gezahlt wird, soll der Fuhrpark verbessert und der Fahrplan deutlich verdichtet werden. Damit soll endlich eine Verkehrswende eingeleitet werden - weg vom Auto, auf die Schiene oder in den Bus.

Die Broschüre zum solidarischen Bürgerticket