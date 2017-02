Nachhilfe oder nicht?

Um das herauszufinden, sollte man sich auf jeden Fall mit der Schule in Verbindung setzen und das Gespräch mit dem Klassenlehrer oder dem Fachlehrer suchen und ihn um eine Einschätzung bitten, sagt der ehemalige Schulleiter Peter Simon. Er rät den Schüler bei diesem Gespräch auf jeden Fall mit einzubinden. "Wichtig ist es, dass anschließend klar ist: Wo genau sind die Wissenslücken, woran muss gearbeitet werden und wie können diese Lücken geschlossen werden." Ob dann zum Beispiel zusätzlicher Förderunterricht, eine private Nachhilfe oder eine Hausaufgabenbetreuung fürs Kind der richtige Weg ist, kommt ganz auf den Einzelfall an.

Förderkurse und Hausaufgabenbetreuung

Die Schulen sollen zwar für Schüler mit Schwächen Förder- und Unterstützungskurse anbieten, doch wie diese konkret aussehen, ist ihnen überlassen. Förderkurse der Schule sind in der Regel für die Eltern kostenlos. Darüber hinaus wird zumindest an Ganztagsschulen üblicherweise eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. Das kann für diejenigen sinnvoll sein, die etwas Rhythmus beim Lernen brauchen und denen das in der Gruppe leichter fällt. Für einige Schüler ist es aber in diesen Lerngruppen zu unruhig – weshalb auch hier manchmal die Ursache der Schulprobleme liegt.

Schüler helfen Schüler: Patenschaften

Ein teilweise kostenpflichtiges aber immer noch günstiges Nachhilfemodell, das ebenfalls an vielen Schulen praktiziert wird, nennt sich "Schüler helfen Schülern". Die Idee ist, dass leistungsstarke Schüler der Oberstufe schwächere Schüler der Mittel- und Unterstufen in kleinen Lerngruppen oder einzeln unterstützen. Die Kosten hängen von der Gruppengröße ab und liegen bei wenigen Euro pro Stunde. Einige Schulen sehen auch Patenschaften zwischen älteren und jüngeren Schülern vor, die kostenfreie Nachhilfe beinhalten kann. Auch das ist ein guter Weg für diejenigen, die kleinere Schwächen haben oder einen Anschub bei der Motivation benötigen. Doch wo sich fachlich große Lücken auftun, kommt man oft nur mit Profis weiter.

Private Nachhilfelehrer

Es gibt auch Fachlehrer, die Schülern Nachhilfeunterricht geben, und auch Studenten, die ein bestimmtes Fach studieren. Die Kosten für Einzelunterricht liegen je nach Fach und Ausbildungsgrad der Lehrer im Schnitt etwa zwischen 12 und 35 Euro die Stunde. Empfehlungen dazu werden häufig über Mund-zu-Mund-Propaganda und Erfahrungen anderer Eltern und Schüler ausgesprochen. Eltern sollten sich aber auf jeden Fall immer einen persönlichen Eindruck von der Qualität des Nachhilfelehrers verschaffen und eine Probestunde vereinbaren. "Nachhilfe soll immer auch Hilfe zur Selbsthilfe sein", sagt der private Nachhilfelehrer Nils Lünsbrink. Oft stecke eine Geschichte dahinter, wenn jemand mit dem Stoff in der Schule nicht klar kommt. "Zum Beispiel dass jemand regelrecht Angst vor Mathematik entwickelt hat und das Denken aussetzt, sobald der Lehrer damit anfängt, eine Formel zu erklären. Ich sehe meinen Job dann auch darin, meinem Schüler diese Angst zu nehmen und ihm wieder Freude am Lernen zu vermitteln."

Unter kommerziellen Anbieter tummeln sich auch schwarze Schafe

Unter den kommerziellen Nachhilfeschulen breit am Markt vertreten sind zum Beispiel überregionale Anbieter wie die "Schülerhilfe", "Studienkreis" oder "Mini-Lernkreis", dazu kommen noch viele regionale Institute. Qualität und Preise sind sehr unterschiedlich. Die Institute bieten den Nachhilfeunterricht in kleinen Gruppen und auch als Einzelunterricht in den Institutsräumen an.

Wer sich für diesen Weg entscheidet, sollte sich persönlich ein Bild von der Schule machen und mit dem Studienleiter oder Berater sprechen. Denn auf dem Markt der Nachhilfeinstitute sind auch schwarze Schafe unterwegs. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass Preise und Leistungen transparent sind und die Kinder tatsächlich "in den kleinen Gruppen" lernen. Ein gutes Institut zeichnet sich dadurch aus, dass vor Beginn der Nachhilfe das Leistungsvermögen des Kindes getestet und im Unterricht berücksichtigt wird. Eine Lerngruppe sollte nicht mehr als fünf Schüler umfassen und möglichst homogen sein, rät die Verbraucherzentrale NRW.

Auch hier gilt: Das Kleingedruckte lesen

Von Verträgen mit langen Laufzeiten und Anbietern, die mit vollmundigen Versprechen werben, sollte man lieber die Finger lassen. Einige Verträge sind so gestaltet, dass sie unter einem Jahr gar nicht kündbar sind. Verbraucherschützer raten, das Kleingedruckte in den Verträgen genau zu lesen und zu prüfen, welche monatlichen Kosten sich durch die Nachhilfe tatsächlich ergeben.

Seriöse Schulen bieten mindestens eine Probestunde gratis an und individuelle Laufzeiten mit monatlicher, maximal vierteljährlicher Kündigung. Viele von ihnen haben Gütesiegel vom TÜV oder tragen das RAL-Gütezeichen. Große Institute berechnen zwischen 100 und 150 Euro im Monat für zwei Einzelstunden, je 45 Minuten, in der Woche. Wichtig ist, dass Änderungen von Terminen und Lehrkräften nur in Absprache mit Schülern und Eltern erfolgt.

Nachhilfe ist nur eine zeitlich befristete Lösung

Nachhilfe sollte zeitlich befristet und keine Dauerlösung sein. Sonst könne das beim Kind zu seelischen Schäden führen, weil es ständig überfordert wird, warnen Pädagogen. Etwas anderes ist es, wenn die Nachhilfe für eine begrenzte Zeit eine fachliche Lücke auffüllt. Übrigens sind Eltern als Nachhilfelehrer meistens nicht geeignet, weil sie emotional zu eng an das Kind gebunden sind und durch die Nachhilfe das Verhältnis stark belastet werden kann.

Das Geschäft mit der Nachhilfe

Soviel steht fest: Nachhilfe ist ein Riesengeschäft: Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung geben Eltern jedes Jahr rund 900 Millionen Euro für Nachhilfe aus, rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland gehen nach der Schule zum Nachhilfeunterricht. Pro Monat geben die Eltern im Durchschnitt 87 Euro für außerschulische Fördermaßnahmen aus.

Eltern mit wenig Geld

Familien mit geringem Einkommen können sich in bestimmten Fällen den Nachhilfeunterricht für ihre Kinder über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) finanzieren lassen. Voraussetzung ist, dass die Eltern zum Beispiel Arbeitslosengeld II beziehen, Sozialhilfe, Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Anspruch darauf haben.

Die Sicht von außen: der Schulpsychologische Dienst

Wenn sich keine Lösung finden lässt oder man als Eltern rat- und hilflos ist, kann es sinnvoll sein, sich an den Schulpsychologischen Dienst zu wenden. Den gibt es in jeder größeren Kommune oder Stadt. Schulpsychologen haben den Vorteil, dass sie von außen auf das Problem schauen können und sich dadurch oft ein neuer Blickwinkel ergibt. Die Beratung durch einen Schulpsychologen ist für die Eltern kostenlos. Schulpsychologen stehen unter Schweigepflicht und setzen sich nur mit der Schule in Verbindung, wenn die Eltern und der Schüler einverstanden sind.