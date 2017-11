Abgetaucht - Auf der Suche nach Nemo

Sea Life Oberhausen

Das Sea Life Oberhausen ist das größte Sea Life Aquarium in Deutschland. Mehr als 5.000 Meereslebewesen schwimmen in den Becken. Im großen Flachwasserbecken der Haiaufzucht können Besucher den Nachwuchs der Schwarzspitzenriffhaie, Katzenhaie und Rochen beobachten. Außerdem gibt es eine Unterwasserkuppel und einen gläsernen Tunnel, in denen Kurzkrallenotter, Meeresschildkröten und andere Meeresbewohner um die Besucher herumschwimmen.

SEA LIFE Oberhausen

Zum Aquarium 1

46047 Oberhausen

Tel: 01805 – 666 901 01

www.visitsealife.com

Öffnungszeiten: 10 - 18:30 Uhr

Eintritt: Rabatt bei Online-Buchung – Erwachsene 11,95 €, Kinder 10,50 €

Aquazoo Löbbecke Museum

Nach jahrelanger Sanierung ist der Aquazoo Löbbecke im September 2017 wieder eröffnet worden. Auf fast 7000 m² mit 80 Aquarien leben rund 450 Tierarten: ca. 200 Fischarten, 50 Reptilien- und 20 Amphibienarten. Die Besucher können z.B. Haie in ihrem Haifischbecken, eine Eselspinguin-Kolonie und Robben beobachten. Für Kinder gibt es Erklärfilme, einen Kindermuseumsführer, interaktive Info-Stationen, Exponate zum Anfassen und einen Forschertisch.

Aquazoo Löbbecke Museum

Kaiserswerther Straße 380

40474 Düsseldorf

Tel: 0211 – 899 61 50

www.duesseldorf.de/aquazoo

Öffnungszeiten: 10 - 20 Uhr

Eintritt: Familienkarte 18 Euro (2 Erwachsene und alle eigenen Kinder)

Aquarium Zoo Köln

Im Aquarium im Kölner Zoo gehen Besucher auf eine Weltreise durch die Meere. In rund 70 Aquarien sind neben Fischen auch wirbellose Lebewesen wie Anemonen, Korallen, Seesterne, Muscheln oder Krebse zu sehen. Ein Hingucker sind auch die Piranhas und der Arapaima, einer der größten Süßwasserfische der Welt. Zu den Highlights gehören außerdem das 20.000 Liter große Tanganjikasee-Becken, in dem Buntbarsche aus dem Ostafrikanischen Grabenbruch leben und das 20.000 Liter große Aquarium mit Korallenfischen und echten Korallen.

Kölner Zoo

Riehler Straße 173

50735 Köln

Tel: 0221 – 7785 – 0

www.zoo-koeln.de

Öffnungszeiten: 9 - 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 19,50 €, Schüler/Studenten 14,50 €, Kinder 9 €

Zoo Duisburg

Das Delfinarium im Zoo Duisburg ist eines der größten überdachten Delfinarien in Europa. Rund drei Millionen Liter Seewasser sind in der natürlich gestalteten Wasserlandschaft. Bei den Shows zeigen die Großen Tümmler ihre Kunststücke. Die Vorführungen dienen einerseits dazu, die Tiere zu beschäftigen und fit zu halten und andererseits, um die Besucher mit allerlei Wissenswertem über das Leben der Delfine zu informieren.

Zoo Duisburg

Mülheimer Str. 273

47058 Duisburg

Tel: 0203 – 30 55 90

www.zoo-duisburg.de

Öffnungszeiten: 9 - 16 Uhr

Delfinvorführungen: 11:30 Uhr und 15 Uhr

Eintritt: Erwachsene 16,90 €, Kinder 9,90 €

Allwetterzoo Münster

Das Aquarium im Allwetterzoo Münster erstreckt sich über zwei Etagen. Es gibt mehrere miteinander verbundene Becken in zwei separaten Gebäuden. Darin schwimmen Katzenhaie, Korallen, Anemonen und auch Feuerfische. Im Delfinarium (Robbenhaven) können Besucher Delfinen und Seelöwen beim Training, bei der Fütterung und beim Spielen zusehen. Täglich gibt es außerdem Vorführungen. Wer einen Blick hinter die Kulissen des Delfinariums werfen möchte, wird in kleinen Gruppen fachkundig betreut.

Allwetterzoo Münster

Sentruper Straße 315

48161 Münster

Tel: 0251 - 8904 - 0

www.allwetterzoo.de

Öffnungszeiten: 9 - 17 Uhr (das Delfinarium öffnet täglich um 10 Uhr)

Vorführungen im Robbenhaven: 12:30 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr

Eintritt: Erwachsene 14,90 €, Schüler/Studenten 9,90 €, Kinder 8,90 €

Zoo Wuppertal

Der Königspinguin ist das Wappen des Wuppertaler Zoos. Die Pinguinanlage dort ist eine der größten und modernsten ihrer Art in Europa. Highlight ist der 15 Meter lange Acrylglastunnel unter der Wasseroberfläche, in dem die Zoobesucher die Schwimm- und Tauchkünste der Pinguine aus einer ungewöhnlichen Perspektive beobachten können. Neben den Königspinguinen leben dort auch Esels- und Brillenpinguine. Die Brillenpinguinanlage ist einem Strandabschnitt ihrer südafrikanischen Heimat nachempfunden. Felsen, Sand, Büsche und niedrig bewachsene Bereiche geben einen Eindruck vom natürlichen Lebensraum der Brillenpinguine und bieten den Vögeln genügend schattige, höhlenartige Plätze für ihr Brutgeschäft.

Zoo Wuppertal

Hubertusallee 30

42117 Wuppertal

Tel: 0202 – 563 36 00

www.zoo-wuppertal.de

Öffnungszeiten: 8:30 - 17 Uhr

Eintritt: Familienkarte 37 € (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder)

Tierpark und Fossilium Bochum

Der Tierpark + Fossilium Bochum hat insgesamt 18 Süßwasseraquarien und sieben Meerwasseraquarien, die den Besuchern einen fantastischen Einblick in die Unterwasserwelt der Nordsee und tropischer Korallenriffe geben. Es gibt dort 2300 Knorpel- und Knochenfische aus fast 160 Arten: Haie, Süßwasserrochen, Rote Piranhas, Doktorfische, Nasenmuränen, Diskusfische, Knochenhechte und viele andere mehr. Außerdem sind rund 50 Korallenarten, Europäische Sumpfschildkröten und die riesigen Seychellen-Riesenschildkröten zu sehen. Im Themenbereich Nordsee können Besucher Seehunde und Humboldtpinguine beim Schwimmen beobachten.

Tierpark und Fossilium Bochum

Klinikstraße 49

44791 Bochum

Tel: 0234 – 950 290

www.tierpark-bochum.de

Öffnungszeiten: 9 - 16:30 Uhr

Eintritt: Erwachsene 7 €, Kinder 3,50 €

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

In der Zoom Erlebniswelt gehen Besucher auf eine Reise durch die Themenwelten Alaska, Afrika und Asien. Eine besondere Attraktion in der Alaskawelt ist die Bering-Straße - ein neun Meter langer Glastunnel durchs Wasserbecken, in dem die Besucher den neugierigen Seelöwen ganz nah kommen. Außerdem tummeln sich dort Eisbären, kanadische Biber und Elche. Die Erlebniswelt Afrika können Zoogäste mit Booten vom Wasser aus rosa Flamingos und Flusspferde beobachten und im Themenbereich Asien tummeln sich die asiatischen Zwergotter, die kleinste Otterart der Welt.

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Bleckstraße 64

45889 Gelsenkirchen

Tel: 0209 – 95 450

www.zoom-erlebniswelt.de

Öffnungszeiten: 10 - 17 Uhr

Eintritt: Familienkarte 55 € (2 Erwachsene und 1 Kind, jedes weitere Kind 13 €)

Stand: 05.11.2017, 11:13