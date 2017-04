Auf dem Mönchweg zur Wahnbachtalsperre

Es ist das älteste Franziskanerkloster nördlich der Alpen. Der Klosterbetrieb ist längst eingestellt, in der Klosterkirche finden noch Trauungen statt. Durchs stille "Tal der Seligen" führt der Mönchweg hinauf zum Stausee, der den Raum Bonn und Siegburg mit Trinkwasser versorgt.

Wer mag, quert den Wahnbach und steigt die steilen Serpentinen eines Naturpfads hinauf zur Staumauer. Bei schlechtem Wetter – nach Regenfällen - ist der Weg über die Talstraße angenehmer. Vorbei an der mit dicken Steinen neu eingefassten Klosterquelle geht es zum Ummigsbach, der in den Wahnbach mündet. Bald ragen alte Brückenpfeiler in den Himmel: Die Ruine der Ummigsbachbrücke, die im Krieg zerstört und nie wieder aufgebaut wurde.

Auf einer Höhe von 126 Metern ist die Staumauer erreicht. Sie bietet einen phantastischen Ausblick über den großen tiefblauen See mit seinen zahlreichen Ausläufern - umrahmt von sattgrünem Wald.