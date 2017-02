Benzinpreise: Teurer Sprit in der Nacht

Der Benzinpreis kann innerhalb eines Tages in einer Stadt um bis zu 30 Cent pro Liter variieren. An ein und derselben Tankstelle sind Differenzen von bis zu zehn Cent möglich. Das sind Ergebnisse des Jahresberichts der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, der am Donnerstag (09.02.2017) veröffentlicht wird. " Die Preisunterschiede im Laufe eines Tages sind nach wie vor groß" , so Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamts. Gezielt dort zu tanken, wo der Preis günstig ist, schone nicht nur den Geldbeutel, es erhöhe auch den Wettbewerbsdruck auf die Anbieter.

Am besten zwischen 18 und 20 Uhr tanken

Die teuersten Benzinpreise registrierten die Kartellwächter regelmäßig in der Nacht. Dann bleibt der Preis auf einem relativ hohen Niveau und geht im Laufe des Vormittags wieder zurück. Allerdings passiert dies nicht sukzessive über den Tag verteilt. Vielmehr zeigt die Auswertung, dass es verbreitet eine leichte Preissteigerung am Mittag gibt. Bis zum Abend fällt der Preis dann wieder - somit sei die günstigste Zeit zum Tanken zwischen 18 und 20 Uhr. Keine wesentlichen Unterschiede gab es zwischen den einzelnen Wochentagen, auch vor Ostern und Pfingsten gab es keine auffallenden Ausschläge nach oben, so Andreas Mundt.

Preise von fast 15.000 Tankstellen ausgewertet

Die Markttransparenzstelle ist dem Bundeskartellamt angeschlossen und hat für den Jahresbericht 2016 die Benzin- und Dieselpreise vom 1. Dezember 2015 bis zum 31. Mai 2016 ausgewertet. Diese Auswertung umfasst die Preisdaten von bundesweit 14.750 Tankstellen. Diese Informationen stellt das Bundeskartellamt diversen privaten Anbietern zur Verfügung, die online und via App die Preisdaten aufbereiten und den Verbrauchern zur Verfügung stellen. Eine Liste dieser Angebote findet sich auf der Webseite der Markttransparenzstelle.