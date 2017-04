Maibaum-Alarm

Mit etwas zeitlichem Vorlauf kann man das Liefern und Aufstellen heutzutage von Lieferfirmen erledigen lassen. Aber auch kurzfristig bekommt man noch einen Maibaum: Die Forstämter und auch kommerzielle Unternehmen in der Region öffnen am 30.04. etliche Verkaufsstellen.

Der Baum auf den letzten Drücker

Da Birken relativ schnell die Blätter hängen lassen, haben sich die Forstämter auf den kurzfristigen Verkauf frisch geschlagener Bäume eingestellt. Am 30.04. öffnen im Rheinland und im Bergischen Land etliche Verkaufsstellen der Forstämter. Auch im Stadtgebiet Köln gibt es mehrere Verkaufsstellen. Das Selber-Sägen der Bäume ist aus Sicherheitsgründen meist verboten. An den Verkaufsstellen liegen entweder bereits gefällte Bäume bereit oder aber man kann sich einen noch stehenden Baum aussuchen, der dann von einem Forstmitarbeiter gefällt wird. Meist wird vor Ort sogar der dazugehörige Baumschmuck angeboten, wie bunte Bänder und Herzen. Der geregelte Verkauf von Maibäumen richtet übrigens keinen ökologischen Schaden an. Birken stehen oft so dicht, dass sie ohnehin geschlagen werden müssten.

Der Maibaum für Bequeme

Mehrere Unternehmen im Rheinland bieten an, den Maibaum direkt an die Wunschadresse zu liefern. Auf Wunsch wird der Baum dort auch am gewünschten Platz aufgestellt – sogar fertig geschmückt. Dieser Service wird aber meist nur mit einigen Tagen Vorlaufzeit angeboten, am 30.04. nehmen die Liefer-Services in der Regel keine Bestellungen mehr entgegen. Wer sich nächstes Jahr einen Maibaum liefern lassen möchte, sucht einfach im Internet, zum Beispiel unter "Maibaum Lieferung".

Nackt billig, geschmückt teuer

Die junge Standard-Birke mit einer Höhe von zwei bis fünf Metern ist an den Verkaufsstellen schon für zehn bis 20 Euro zu haben. Bei höheren Bäumen kostet der laufende Meter fünf bis sechs Euro. Deutlich teurer wird es, wenn man den Maibaum von einer Firma liefern und aufstellen, eventuell sogar schmücken lässt. Dieser Service schlägt mit etwa 40 bis 100 Euro zu Buche.

Sicherer Transport

Mit einem stabilen Dachgepäckträger kann der Maibaum auf dem Autodach transportiert werden. Er muss aber mit Spanngurten oder Seilen gut befestigt werden und darf für das Fahrzeug nicht zu lang sein. Vorn darf er nicht über das Fahrzeug hinausragen, nach hinten ist ein Überhang von bis zu drei Metern erlaubt. Der Baum muss dann allerdings am Ende mit einer roten Fahne oder einem Schild gekennzeichnet werden. Im Dunklen ist eine Leuchte vorgeschrieben. Bei Gefährdung durch falsch oder nicht gesicherte Ladung riskiert man ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Die Strafen für illegale Säger

Maibäume werden nur relativ selten illegal geschlagen, so der Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Werden doch einmal illegale Baumbeschaffer mit ihrer Beute im Wald erwischt, kommt es darauf an, wie sie sich verhalten. Sind sie einsichtig, verzichten die Forstbeamten meist auf eine Anzeige. Allerdings wird dann ein erhöhter Kaufpreis fällig; das Geld geht dann an die Landeskasse.