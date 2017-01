Last-Minute-Ferientipps

Rodeln und Skifahren

Ideal bei blauem Himmel und klirrender Kälte. In Winterberg liegt gut ein halber Meter Schnee auf den Pisten - und es ist ziemlich voll. Daher rät die Polizei mit dem Zug in die Skigebiete zu kommen. Vor allem auf der A 46 bei Bestwig wird es Stau geben. Leider muss man auch mit Schlangen an den Liften rechnen. Der Skipass kostet als Tageskarte 34 Euro für Erwachsene, 23 für Kinder. Eine Alternative wäre ein Ausflug in die kleineren Skigebiete im Westen, wie in Fahlenscheid bei Olpe oder am Hesselbacher Gletscher bei Siegen - da laufen die Lifte auch. Und auch auf dem Köterberg bei Höxter liegt genug Schnee zum Schlittenfahren.

Winterfeeling für Städter

Städter sollten auf jeden Fall die letzte Chance nutzen, um im Zollverein in Essen Schlittschulaufen zu gehen. Dieses Wochenende kann man zum letzten Mal auf der 150 Meter langen Eisbahn - das Wasserbecken im ehemaligen Druckmaschinengleis - Schlittschuhlaufen, ganz malerisch neben den hohen Kaminen. Noch atmosphärischer wird es, sobald es dunkel ist: dann wird die ganze Industrieszenerie beleuchtet. Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder 5 Euro. Das Ganze lässt sich mit einem Besuch in der Essener Innenstadt verbinden - denn an diesem Wochenende enden die Essener Lichtwochen. Thema dieses Jahr ist das Gastland Dänemark. Die Stadt wird beleuchtet, dazu gibt es ein passendes Kulturprogramm: mit Ausstellungen zur dänischen Radkultur und dänischem Design.

Nachtwächter-Touren durch die Stadt

In Bonn und Düsseldorf gibt es amSamstagabend Nachtwächter-Touren durch die Stadt. In Bonn führt der Nachtwächter mit Fackel und schaurigen Geschichten aus dem Mittelalter durch die dunklen Gassen von Bonn. Man kann sich direkt vor Ort der Tour anschließen oder online das Ticket für 15 Euro kaufen. In Düsseldorf geht es mit Laterne durch das historische Viertel in der Düsseldorfer Altstadt für 12 Euro, Tickets dafür kann man ebenfalls online buchen.

Experimentier-Sonntag im Deutschen Museum

Wer es wärmer mag kann nach Bonn ins Deutsche Museum fahren zum ExperimentierSonntag. Kinder und Eltern können zusammen zum Beispiel mit Alltagsprodukten Gummibärchen herstellen oder an Robotern schrauben. Außerdem gibts auch am Sonntag um 11 und 14 Uhr jeweils spezielle Führungen für Kinder. Dabei gehts dann vor allem um die Ausstellung "MeerErleben", also alles rund ums Wasser und die Tiefsee. Für beides wird nur der normale Museumseintritt fällig, anmelden muss man sich vorher nicht.

Stand: 07.01.2017, 00:00