Was taugen Imprägniersprays?

Schutz vor Nässe

Die meisten Imprägniersprays schützen recht gut vor Nässe, das belegt eine Untersuchung der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2015. Dabei ging es nicht nur um Mittel für Schuhe auch Imprägniermittel für Outdoor-Textilien wurden getestet. Grundsätzlich sollte man Imprägniermittel sparsam einsetzen, denn ob Schaum, Pumpspray oder Treibgasspray, in Imprägniermittel steckt viel Chemie. Ob tatsächlich ein Wasserschutz notwendig ist, kann man mit einem einfachen Test herausfinden: Schuhe oder Outdoorjacke mit ein bisschen Wasser benetzen, perlt das Wasser ab, dann ist eine Imprägnierung nicht nötig. Bei Alltagsschuhen reicht in der Regel der Schutz durch eine gute Schuhcreme.

Giftige Chemie

Die meisten Imprägniermittel enthalten immer noch hochgiftige Fluorcarbone, das hat ein aktueller Marktcheck der Verbraucherzentrale NRW gezeigt. Diese chemischen Stoffe stehen schon lange in der Kritik, weil sie als toxisch gelten. Sie können das Erbgut schädigen und reichern sich nachweislich in der Umwelt an. Das Ergebnis des Marktchecks: Fluorcarbone tauchen auf den meisten Etiketten der Imprägniermittel nicht auf. Von den 15 geprüften Sprays hatten 11 keinen Hinweis auf diesen Stoff. Erst auf Nachfrage, teilten sechs Hersteller mit, dass sie Fluorchemie in ihren Sprays verwenden. Für Fluorcarbone gibt es keine Kennzeichnungspflicht. Die giftige Chemie steckt übrigens nicht nur in Imprägniermitteln, sondern auch in vielen Outdoor-Textilien, denn Fluorcarbone gelten als sehr effektiv beim Schutz vor Wasser, Öl und Schmutz.

Fluorfreie Alternativen

Inzwischen gibt es auch Imprägniermittel ohne giftige Fluorchemie, sie sind mit dem Hinweis "Fluorfrei" gekennzeichnet. Im Schuhgeschäft sollte man gezielt nach solchen Produkten fragen. In Tests sind diese Produkte zwar nicht ganz so effektiv wie fluorhaltige Mittel, der Wasserschutz reicht aber für den Alltag in der Regel aus. Die andere gute Nachricht: Inzwischen gibt es auch Funktionsjacken ohne Imprägniermittel mit giftiger Fluorchemie. Auch hier sollte man auf das Etikett "Fluorfrei" achten. Grundsätzlich gilt: Imprägniersprays sind Chemiecocktails, deshalb sollte man immer die Bedienungsanleitung beachten. Sprays nur im Freien verwenden, denn der Sprühnebel kann die Atemwege reizen.