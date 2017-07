Odysseum: "Ice Age – Dem Mammut auf der Spur"

Spektakuläre Momente im Kölner Wissenschaftsmuseums "Odysseum"

Lebensgroße Rekonstruktion eines Mammuts mit gigantischen Stoßzähnen

Auf einem Felsen wartet ein Säbelzahntiger auf die Besucher und gleich zu Beginn geht das Publikum durch einen Eiskanal. An vielen Stellen dürfen wir mitmachen und selbst forschen, angeleitet per Video durch die Wissenschaftlerin Lindsay Zanno, die ein Forschungslabor in den USA leitet.

Wir können uns Tiertatzen anziehen und ihren Gang nachahmen. Und an einer anderen Station fühlen, wie es war, wenn die Tiere in Teer traten und was für eine Kraft sie brauchten, um da wieder rauszukommen. Teer gab es auch in der Eiszeit, weil unterirdische Ölquellen ihn an die Oberfläche drückten. Für Tiere war das eine gefährliche Falle.

Lernen mit den "Ice Age"-Helden

"Die Ice Age"-Charaktere begleiten die Besucher durch die gesamte Ausstellung

Die Besucher merken gar nicht, wie viel sie lernen, weil alles so einen Spaß macht. Zum Beispiel dürfen sie raten, welcher "Haufen" zu welchem Tier gehört. Und immer wieder gibt es Videos, in denen Mammut Manni, Faultier Sid, Säbelzahntiger Diego und Eichhörnchen Scrat – die Helden der "Ice Age"-Filme - von ihren Abenteuern erzählen. Die Höhlenmenschen haben übrigens schon das Grundprinzip des Animationsfilms erfunden. Wenn das Licht richtig auf ihre Malereien an den Wänden fällt, sieht man Jagdszenen und reitende Pferde, als ob sich die Bilder bewegen.

Ein schöner Familienausflug

Fossilien ermöglichen einen Blick in die Vergangenheit der Erde

In einem großen Kino, dem Eis-Theater, läuft ein Ausschnitt aus einem Dokumentarfilm. Da löst sich eine riesige Eismasse von einem Gletscher. Diese Bilder leiten über zum letzten Teil der Schau, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Ganz am Schluss hängen Zettel an einer Wand. Hier können die Besucher aufschreiben, was wir tun können, damit sich die Erde nicht noch weiter erwärmt. Die Ausstellung ist ein spannendes und witziges Erlebnis, gleichzeitig erfährt das Publikum viel über die Eiszeit und den Wechsel des Klimas.