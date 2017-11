Nachwuchs für ganz Europa

Seit 59 Jahren gibt es Wisente im Gehege bei Hardehausen. 180 Tiere sind in dieser Zeit dort geboren worden. Sie sind an Wildparks, Zoos und Auswilderungsprojekte in ganz Europa abgegeben worden.

Auch am 8. November 2017 ist ein Wisentkälbchen geboren worden. Ein kleines Wisentmädchen, dem auch noch ein Name fehlt. Die Wisentförster setzen auf die Kreativität der WDR 4-Hörer. Am Montag, den 20. November 2017, können Namensvorschläge gemacht werden; zur "Taufe" wird der Namensgeber ins Wisentgehege eingeladen.