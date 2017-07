Gewitter: gut geschützt vor Blitz und Donner

Checken: Droht heute ein Gewitter?

Wenn man es blitzen und donnern hört, kann man mit einer einfachen Formel die Entfernung des letzten Blitzeinschlags berechnen. Dazu zählt man den Zeitraum zwischen Blitz und Donner oder stoppt ihn mit einer Uhr. Eine Sekunde Abstand entspricht einer Entfernung von etwa 340 Metern zum Ort des Blitzeinschlags. Denn während das Licht des Blitzes praktisch sofort ankommt, schafft der Schall nur ca. 340 Meter in einer Sekunde.

Aber selbst wenn man so ermittelt hat, dass das Gewitter noch weiter weg ist, kann die Gefahr schnell näher kommen. Denn Gewitterzellen können sich sehr schnell bewegen. Experten raten deshalb, die Wetterlage zu checken, bevor man sich im Sommer auf den Weg macht. Das gilt insbesondere auch für Leute, die wandern oder baden gehen wollen.

Bei Gewitter darf man niemals schwimmen gehen. Die aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes liefert sehr gute Informationen über die Gewittergefahr in einzelnen Regionen. Außerdem kann man zum Beispiel auf der Seite www.blitzortung.org nachschauen, wo gerade Gewitter entlangziehen und es blitzt.

Das Metallgehäuse eines Autos bildet einen sogenannten Faradayschen Käfig, der den Blitzstrom abhält.

Draußen in Sicherheit bringen

Am besten sollte man ein Gewitter immer in einem festen Gebäude abwarten. Achtung: Ein festes Gebäude ist keine einfache Holzhütte ohne Blitzableiter! 2012 kamen in Hessen tragischerweise Golferinnen ums Leben, als sie Schutz in so einer Holzhütte suchten und ausgerechnet in diese Hütte dann der Blitz einschlug. Als festes Gebäude gilt ein Haus. Eines mit Blitzableiter ist natürlich am besten – der Ableiter verhindere etwa den Brand des Dachstuhls, wenn der Blitz das Gebälk treffen sollte, sagt Physiker Jörg Honerla. Er betont aber, dass auch ein Haus ohne Blitzableiter schütze: Denn im Falle eines Blitzschlags könnten etwa die metallischen Rohre der Zentralheizung die Spannung ableiten.

Drinnen sicher sein

Im Haus sollte man aber trotzdem immer einige Sicherheitshinweise beachten. Der deutsche Feuerwehrverband gibt den Tipp: „ In Gebäuden ohne Blitzschutzsystem sollten Sie bei Gewitter auf Kontakt zu Metallleitungen, das Duschen und das Telefonieren mit einem Schnurapparat verzichten sowie die Stecker der Elektrogeräte herausziehen. “ Um elektrische Geräte zu schützen, kann man auch einen so genannten Überspannungsschutz installieren. Denn gerade empfindliche elektronische Geräte können durch einen Blitzschlag auch in weiterer Entfernung kaputt gehen. Solcher Überspannungsschutz ist übrigens sogar empfehlenswert für Häuser mit Blitzableiter. Denn ein Blitzschlag ist eben immer mit enormen Stromstärken verbunden.

Blitzopfern helfen