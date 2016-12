Finger weg von "Polenböllern"

Jedes Jahr, warnte NRW -Arbeitsminister Rainer Schmeltzer (SPD) in einer eigenen Meldung am Mittwoch (28.12.2016), komme es durch illegales Feuerwerk zu schweren Unfällen, " bei denen Menschen Augenlicht, Hörvermögen oder Hände verlieren ". Meist stammten die gefährlichen Böller aus China und würden über Polen oder Tschechien nach Deutschland gelangen. Organisierte Kriminelle würden sie hier im Internet anbieten.

"Polenböller" beschädigen Haus

Schon mehrmals in diesem Jahr kam es durch diese sogenannten " Polenböller " zu gravierenden Unfällen. In Gelsenkirchen ging wenige Tage vor Weihnachten das Fenster eines Einfamilienhauses zu Bruch, nachdem bisher Unbekannte auf der Straße davor einen Polenböller zündeten. Auch zwei Autos wurden beschädigt. In Essen bewarfen im Sommer Unbekannte mehrere Streifenpolizisten mit solchen Knallkörpern, einer der Beamten kam mit einem Knalltrauma verletzt ins Krankenhaus.

Gefährlicher Sprengstoff

Was ist so gefährlich an den illegalen Böllern? Vor allem die Explosionskraft. Dieses nicht zertifizierte Feuerwerk enthält oft deutlich mehr Explosivstoff als zugelassen - und statt Schwarzpulver oft auch andere Arten von gefährlichem Sprengstoff. Nach geltendem deutschen Sprengstoffgesetz dürfen von Laien angewendete Feuerwerkskörper die Kategorie F2 nicht überschreiten. In dieser Kategorie sind außer Schwarzpulver oder Blitzsätzen weitere "detonierende Explosivstoffe" verboten. In Blitzsätzen werden Oxidatoren und Metallpulver gemischt, um helle Lichtblitze zu erzeugen. Feuerwerksraketen enthalten außerdem bestimmte Salze oder andere Mineralien, die während des Explosionsvorgangs Farben erzeugen. Das Knallgeräusch bei Böllern der Kategorie F2 darf in einem Abstand von acht Metern nicht lauter als 120 Dezibel sein.

Schon ein legaler Böller kann, wenn er in der Hand explodiert, zu leichten Verbrennungen führen. Die sogenannten Blitzknallkörper aber, die illegal über das Internet verkauft werden, könnten gefährliche Verletzungen verursachen - bis hin zum Verlust von Fingern, warnt auch die Bundesanstalt für Materialforschung (BAM). Zudem könnten diese Blitzknallsätze, die eine Mischung aus Kaliumperchlorat und Aluminiumpulver enthalten, durchaus auch vorzeitig explodieren.