Spaziergang: Gartenschaupark Rietberg-Ostwestfalen

Von Claudia Kracht

Der Gartenschaupark-Rietberg in Ostwestfalen, umgeben von Vogelschutzgebieten, inmitten wunderschöner Natur, liegt ganz nah am sehenswerten historischen Stadtkern. Idyllische Wege führen die Spaziergänger zu Wildbienen, Wasserbüffeln und durch einen blühenden Naturgarten - vorbei an prachtvollen Blumen- und Staudengalerien bis hin zu zahlreichen Themengärten. Ein toller Spaziergang, selbst bei Regen.