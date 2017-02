Trend 1: E -Mountainbikes

Mountainbikes mit zusätzlichem Motor gehören auf der am Donnerstag (16.02.2017) gestarteten Fahrradmesse in Essen zu den diesjährigen Top-Trends. Dieses Fahrrad ist für schweres Gelände gedacht und eignet sich nicht für Anfänger: "Wer sich ein solches Bike zulegt, der will im Hochgebirge Kulisse sehen, über Steine und Wurzeln fahren" , beschreibt Felix Merten von der Herstellerfirma. "Damit kann man Vollturbo fahren" , ergänzt er. 25 Kilometer pro Stunde sind mit Motor-Unterstützung drin. Wer noch schneller fahren will, muss kräftig in die Pedalen treten. Noch bis Sonntag (19.02.2017) zeigen etwa 250 Aussteller in Essen auf der größten Fahrradmesse in NRW Neuheiten für den Fahrrad-Frühling.