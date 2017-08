E-Roller - leise und flink durch die Stadt

Die Zweiradbranche in Europa liebäugelt schon seit gut fünf Jahren mit dem Durchbruch des Elektroantriebs. Die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand. Wegen des niedrigen Gewichts sind keine starken Motoren und damit auch kleinere Batterien einsetzbar, die Reichweite spielt in der Stadt keine so große Rolle wie auf dem Land und ähnlich wie die Elektro-Fahrräder können die Roller auch ohne größere Umstände zu Hause aufgeladen werden.

Drei Modelle im Test

Doch wie schneiden die Roller im Praxistest ab? Der WDR hat drei Modelle unter die Lupe genommen.